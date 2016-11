10/11/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Mineirão: Brasil pega a arquirrival Argentina no palco dos 7 a 1



clique para ampliar

Divulgação TITE conversa com jogadores durante treino da Seleção antes do duelo contra a Argentina em Belo Horizonte





A Seleção Brasileira volta ao palco do eterno 7 a 1, goleada alemã sobre o Brasil durante a Copa do Mundo de 2014, desta vez para enfrentar a arquirrival Argentina, em mais um jogo pelas Eliminatórias da Copa de 2018, que será realizada na Rússia. No estádio Mineirão, em Belo Horizonte, são previstas mais de 60 mil torcedores num grande clássico que contará com diversas homenagens e campanha contra a homofobia. Em coletiva realizada ontem (9), no auditório do estádio Mineirão, o técnico da Seleção Brasileira, Tite, falou sobre o trabalho realizado durante a semana de treinos antes do duelo contra os hermanos. Ele avaliou o tempo em que esteve no comando da seleção canarinho e contou que hoje, o maior desafio da seleção é repetir um padrão de atuação num grande clássico em nível técnico. "A grandeza, é hipocrisia falar. Para a classificação ele vale os três pontos igual, mas a dimensão, a história e o peso extraordinário das equipes, com atletas top do mundo. O resultado só traz confiança se jogar bem, se repetir padrão contra uma equipe que tem nível acima, técnico e individual. Chile, Argentina, Brasil e Uruguai estão um pouco acima pela qualidade individual dos atletas", disse. Sobre as homenagens, um mosaico que contará com a participação de 30 mil torcedores será um dos pontos altos na partida que marcará o retorno do Brasil ao Mineirão, em Belo Horizonte. O jogo também terá uma série de homenagens ao capitão do tricampeonato mundial de 1970, Carlos Alberto Torres.