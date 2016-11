Moradores de diversas regiões da capital estão reclamando da falta de energia constante. O problema, segundo a população, é antigo e em todos os anos, nesta época de calor intenso, o fornecimento de energia parece não suportar a demanda, o que ocasiona nas quedas ou longas horas sem fornecimento.

"Geralmente, na parte da tarde e da noite, o problema piora, às vezes fica só em uma fase, mas na maioria a falta é total. Isso é complicado porque a gente precisa de energia para tudo, para trabalhar principalmente e com isso fica comprometido", comenta o advogado Júlio Falcão.

Os comerciantes e empresários também se sentem prejudicados com a inconstância do fornecimento. "No meu consultório, o ar-condicionado não esfria direito à tarde. Com isso, eu estou reduzindo os atendimentos, porque sofrem meus clientes e sofre eu com o calor", explica a dentista Carla Maia, que possui um clínica no Centro da cidade.

O problema também atinge os bairros das zonas Sul e Norte. Nas duas regiões, os moradores afirmam passar noites sem energia, o que compromete no rendimento do dia seguinte.

"Você chega em casa cansado após um dia de serviço e achando que vai relaxar e é surpreendido com a falta de luz. Para dormir no calor é impossível e o resultado disso é um dia de trabalho péssimo. Meus filhos que estudam também estão sofrendo, pois dizem passar a manhã com sono na sala de aula", explica a vendedora Paula Costa.

RESPOSTA - Em nota, a Eletrobras informou que as áreas onde há falta constante de energia já estão mapeadas pelo Centro de Operações Especiais (COE) e as equipes já estão nos locais para resolver o problema o mais rápido possível. A empresa aponta como uma das causas do problema a sobrecarga e o furto de energia, popularmente chamadas de gambiarras.

Se confirmada a sobrecarga, os técnicos irão substituir os transformadores de algumas áreas por outros mais potentes e dividir as áreas de acordo com a quantidade de imóvel da região.

A fiscalização das casas e empresas no combate ao desvio de energia continua e até o final deste ano cerca de 300 mil imóveis devem ser fiscalizados. No ano passado, o furto de energia provocou um prejuízo de R$ 125 milhões para a Eletrobras distribuição Piauí. Em Teresina, as ações de combate ao desvio de energia contam com o apoio do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRECO), da Polícia Civil do Piauí.

A assistente da diretoria comercial da Eletrobras, Rafaela Santos, afirmou que a fiscalização faz parte do Plano de Recuperação de Receitas, que visa a diminuir o alto índice de perdas comerciais registrados no último ano. Em 2015, 18,2% de toda energia comprada pela distribuidora foi desviada.