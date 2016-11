Durante o Festival da Uva, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) e a Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência entregarão, amanhã (11), em São João do Piauí, 294 equipamentos ortopédicos, entre órteses e próteses, do Programa Passo à Frente. Os pacientes beneficiados são dos municípios de Campo Alegre do Fidalgo, Capitão Gervásio de Oliveira, João Costa, Nova Santa Rita, Socorro do Piauí, Ribeira do Piauí e Pedro Laurentino. A solenidade de entrega dos equipamentos será a partir das 9h, no Ginásio Poliesportivo Manoel Barbosa do Nascimento.

"Esse programa é extremamente importante. Já estivemos em São João do Piauí, contemplando oito municípios, fazendo os moldes e levantando as necessidades dos pacientes que tenham algum tipo de deficiência para fornecer instrumento que auxilie na locomoção deles", disse o secretário de Estado da Saúde, Francisco Costa.

Ao todo, serão entregues 294 equipamentos, entre andadores, bengalas e muletas, botas, palmilhas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, órteses, próteses e sapatos para pé diabético.

Esses equipamentos vão auxiliar a rotina do paciente, melhorando a qualidade de vida. "Esse é o desejo do Governo do Estado: melhorar e humanizar os atendimentos em saúde. Em breve, também estaremos entregando equipamentos em outras regiões do estado do Piauí. Esse é um programa que vem de forma muito significativa, fazendo esse atendimento tão importante a essas pessoas que precisam ter o olhar do poder público de uma forma diferenciada", concluiu o secretário.

O gestor aponta que cerca de 3.500 pessoas já foram atendidas pelo programa. "Descentralizamos a oferta desse serviço, que antes era feito somente em Teresina. Já passamos por Floriano, onde entregamos, aproximadamente, 600 equipamentos. Fomos para São Raimundo Nonato, Oeiras, Piripiri e Picos e ainda, no fim de novembro, seguiremos para Valença e região", afirma Francisco Costa.

Passo a Frente-O programa funciona como uma oficina ortopédica itinerante, com fabricação ou adaptação de cadeiras de rodas, coletes, botas, palmilhas e avaliações para uso de muletas, bengalas, andadores, sapatos para pé diabético e pé congênito.

As atividades do Passo à Frente nos municípios têm evitado o deslocamento de centenas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) para Teresina, fortalecendo o processo de descentralização e resolutividade dos atendimentos.