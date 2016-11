10/11/2016 09:00:00 - Cultura



APL lança mais um livro da coleção século XXI



Francisco Gilásio Capa do livro "Transmutação Crística do Caos", de Martiniano Miranda





O escritor piauiense Martiniano Miranda, nascido em Oeiras, lança no dia 3 de dezembro a obra "Transmutação Crística do Caos". O livro faz parte da Coleção Século XXI, lançada recentemente pela Academia Piauiense de Letras (APL) e traz ao público teresinense poemas e canções elaboradas pelo autor ao longo de sua vida. Martiniano Miranda retira da gaveta poesias elaboradas desde a juventude e conduz o leitor ao mundo da fé cristã, com seus dogmas e reflexões sobre Deus, poder e vida. São poemas místicos, inclinados a indagações sobre a existência, a trajetória humana e o culto aos deuses que povoam a imaginação do poeta. "Eu faço uma análise da sociedade e mostro, ao mesmo tempo, que o mundo está virando um caos, devendo por isso, ser necessário que se estabeleçam novas formas de relação". O autor diz ainda que quer "levar as pessoas a uma reflexão, se tocarem sobre o momento que estão vivendo que é preocupante, mas não desesperador". Martiniano vê a partir de sua fé em Deus uma saída para o caos. O escritor piauiense diz que gosta de escrever desde jovem, registrando os fatos que ficaram guardados na memória. Certo dia encontrou cerca de 30 cadernos com trabalhos seus e resolveu fazer uma síntese de tudo. O trabalho resultou neste livro, interessou a APL, que publicou a obra e também foi responsável pelas considerações iniciais. O livro "Transmutação Crística do Caos" poderá ser lançado também em Oeiras, Fortaleza (CE), Goiânia (GO). O lançamento da obra em Teresina acontecerá no Senac, localizado na avenida Campos Sales, às 11h da manhã. Martiniano Miranda ingressou em 1982 na Ordem Franciscana Capuchinha, cursou filosofia. Atualmente, o poeta milita na Teologia do Pluralismo Religioso, tendo como escopo e foco o diálogo entre as religiões. A defesa do planeta e a militância ecológica é a sua trincheira de luta pela vida.