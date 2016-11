10/11/2016 09:00:00 - Cidade



Rodoviária terá agência dos Correios e bancos

clique para ampliar

Francisco Gilásio Recentemente, as antigas escadas, principal motivo de reclamações, foram reformadas





Depois de um pouco mais de um ano que a empresa Sinart, administradora do Terminal Rodoviário Lucídio Portela, chegou ao local, as mudanças na Rodoviária começam a aparecer e usuários e funcionários ressaltam as melhorias. De acordo com Robson Silva, coordenador da Rodoviária, já foi investido até o momento cerca de R$1,4 milhão em obras de recuperação e infraestrutura do Terminal Rodoviário. "O próximo passo é entregar os banheiros superiores, que ainda não foram concluídos, porque vamos precisar de uma área que no momento é ocupada pelos permissionários. Estamos em negociação. Além disso, está sendo construído na parte do desembarque onde será a área institucional. Ou seja, no local onde ficarão os postos da Polícia Militar, Polícia Civil, Juizado de Menores e a Agência Nacional de Transportes Terrestres(ANTT)", afirma. Robson acrescenta que a empresa está em contato com órgãos como Correios e bancos para colocar pontos de atendimento destes serviços no terminal. "O caixa eletrônico que tinha foi retirado, porque não tinha convênio com a nossa empresa, mas já estamos na negociação para oferecer os serviços novamente, além de uma agência dos Correios", pontua. Sobre o impasse entre empresa e os permissionários sobre o valor do alguel a ser cobrado, Robson afirma que a decisão corre em juízo e por enquanto nada foi decidido. MELHORIAS - No pátio de entrada é possível notar que o local está mais limpo, o mato que tomava conta da área externa já não existe mais. A antiga escada, motivo de reclamação constante dos usuários, deu espaço a uma nova, além das escadas rolantes que estão em pleno funcionamento. O pedreiro João de Deus conta que se surpreendeu com a mudança ao chegar no local na manhã de ontem. "Já estava com um tempo que eu não vinha aqui e hoje vim receber minha mãe que está chegando de viagem. Na minha cabeça a Rodoviária ainda era aquele espaço sujo e escuro, mas agora eu vi que as coisas melhoraram pra cá, ainda bem", comenta. Quem trabalha no local também conta que a situação na qual o terminal se encontrava era deplorável. "Antes era uma coisa terrível, quem vinha comprar passagem aqui reclamava muito, dizia que era suja e evitava ao máximo vir pra cá. Agora, todo mundo está comentando que parece que vai melhorar e ficar em nível de rodoviárias de outras capitais", comenta o vendedor Vinícius Braga Mesmo com as mudanças, os permissionários afirmam que o fluxo de passageiros ainda continua baixo e que algumas partes precisam ser melhoradas, como o estacionamento e a caixa d'água que continua vazando. A vendedora Maria das Graças conta que a sua renda mensal ainda não melhorou, apesar deste primeiro ano de mudanças na rodoviária. "Melhora um pouquinho na sexta e nos feriados, mas em dias normais continua a mesma coisa, ainda tem muita coisa para melhorar até que a gente tenha uma boa renda aqui, como eles falaram quando chegaram aqui na Rodoviária", pontua.