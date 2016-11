10/11/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



A regulamentação dos pagamentos



O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte publicou, no início deste mês, um ato regulamentando o pagamento, por ordem cronológica, das despesas dos órgãos do Estado e dos municípios feitas junto aos fornecedores e prestadores de serviços. A medida foi adotada como uma das exigências para aprovação das prestações de contas desses órgãos. No domingo passado, escrevi artigo sugerindo que essa providência fosse adotada também pelo TCE do Piauí, por entendê-la como uma boa arma contra a corrupção. O Tribunal de Contas do Estado informou, no dia seguinte, através de sua assessoria, que a medida já havia sido aprovada desde janeiro de 2015. É fato, mas ela não foi regulamentada, daí porque também ainda não foi aplicada. Ontem, o conselheiro Kennedy Barros, ex-presidente da Corte, informou à coluna que apresentará hoje ao Pleno do Tribunal uma Proposta de Resolução para regulamentação da medida, considerando, em primeiro lugar, que o TCE já decidiu seguir a orientação da Associação dos Tribunais de Contas (Atricon) no sentido de observar a ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados pela Administração Pública. Nas considerações de sua proposta, o conselheiro Kennedy Barros observa que no Piauí o TCE não aplicou a orientação a nenhum caso concreto, diante, justamente, da ausência de regulamentação legal. O Tribunal deve se posicionar sobre a proposta do conselheiro nos próximos dias. Os pagamentos em ordem cronológica de fornecedores e prestadores de serviço na administração pública é determinado pelo artigo 5° da Lei 8.666/93, a chamada Lei das Licitações. O cumprimento dele é condição para a aprovação das prestações de contas, mas até hoje, para o TCE do Piauí, trata-se de letra morta, pois tal exigência não foi feita nos julgamentos dos processos de prestação de contas. Em função disso, os gestores públicos ainda efetuam os pagamentos sem obedecer a qualquer critério, de maneira aleatória. Assim, quem prestou serviço no final do ano, por exemplo, acaba recebendo antes de outro prestador que realizou o serviço no início do ano. Como manda a lei, os processos de pagamento na gestão pública devem seguir, obrigatoriamente, à ordem de empenho, liquidação e pagamento.