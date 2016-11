10/11/2016 09:00:00 - Geral



Autorizado concurso com 104 vagas para efetivos da Uespi

Em reunião com a administração superior da Universidade Estadual do Piauí, o governador Wellington Dias aprovou o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2017-2021 previsto para a instituição e ainda autorizou a abertura de concurso para 104 docentes efetivos. Na reunião, o chefe do executivo estadual também oficializou o processo seletivo de contratação de professores provisórios para garantir a oferta das disciplinas em aberto. "Aqui, nós estamos aprovando o Plano de Desenvolvimento Integrado da Universidade estadual que tem um plano para o ano de 2017-2018, um plano de longo prazo e estamos autorizando abertura de concurso para 104 vagas de professores efetivos. Estamos também autorizando a contratação de professores que vão estar ainda como substitutos enquanto a gente realiza o concurso, são 148 vagas. Temos um plano para investimentos de R$ 30 milhões, do Banco Mundial, recursos do Estado, independente de emendas e outros investimentos conquistados em outros meios". A partir de agora, serão iniciados os preparativos legais junto à Secretaria de Administração e Previdência (SeadPrev), para o lançamento dos editais de contratação. A vice-reitora da universidade, Bárbara Melo, avaliou como positivo o encontro. "Nós pautamos principalmente a questão de contratação de pessoal. O governador já autorizou concurso para aproximadamente 150 professores do quadro provisório e, paulatinamente a realização de concurso para professor provisório, temos uma comissão na Uespi trabalhando no concurso para professor efetivo. Serão 104 vagas já autorizadas pelo governador que a gente vai trabalhar em quais serão essas vagas, para quais campi, para que saia um edital em breve para que tenhamos esse pessoal contratado no período de 2017.1", resume. Entre os encaminhamentos, estão ainda a oficialização de cargos e o pagamento de bolsas auxílio para discentes. "Um outro ponto discutido que avançamos com o governador foi o envio para a Assembleia Legislativa do documento que regulariza os cargos na Uespi. A Uespi nasceu há trinta anos e, desde essa época, muitos aspectos legais precisam ser resolvidos. Um deles é a criação de cargos. O governador nos assegurou que vai enviar essa a minuta que resolve essa situação para a Alepi", declara. Sobre a regularização das bolsas de pagamento para os estudantes, a administração superior da Uespi saiu da reunião com um indicativo de execução. "Hoje a gente já soube que o mês de setembro já está liberado. Outubro está em via de liberação. O pagamento das bolsas é um aspecto importante porque assegura a permanência dos nossos alunos na instituição e nos viabiliza colaboradores no que se refere às funções administrativas", pontua a vice-reitora. Outro ponto importante foi o comprometimento, por parte do governo, de analisar a viabilidade financeira para um possível concurso para técnicos administrativos para o ano de 2017. Na reunião, ainda foram apresentadas as condições para o edital de cerca de 2.700 vagas para a Universidade Aberta do Brasil (UAB), via Universidade Estadual, para bacharelado em Administração e outros cursos. "Nós vamos chegar a mais 57 novos pontos no Piauí, em 53 municípios do Estado. Isso é uma conquista", comemorou o governador.