Bando explode caixa eletrônico; Ação é a 2ª em pouco mais de 24h



Divulgação Caixas eletrônicos do Banco do Brasil foram explodidos na cidade de Altos





Bandidos armados explodiram caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil na madrugada de ontem (9) na cidade de Altos, a 37 km de Teresina. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que quatro homens, dois de moto e dois em um veículo preto, praticaram a ação. Esse é o segundo ataque a instituições bancárias no estado em pouco mais de 24 horas. "Um popular chegou ao batalhão por volta das 3h30 informando que o banco tinha sido alvo da ação de bandidos, com isso deslocamos uma equipe para o local. Quando a equipe chegou ao local estava coberto por fumaça, mas eles já tinham fugido pra um sentido não identificado. Eles usaram pregos e espalharam na frente do batalhão para dificultar a saída da Polícia", explicou o soldado Silva, da Polícia Militar de Altos. O bando usou dinamites nos caixas eletrônicos da agência, mas com a força da explosão o local ficou bastante destruído. "Não teve confronto com a Polícia, reféns ou tiros. Eles chegaram foram até o banco e fugiram em seguida. Uma equipe foi deslocada e segue em diligências. Isolamos a área e a Polícia Federal e perícia já foram acionadas para realizar as investigações necessárias", contou. O valor levado pelo bando ainda não foi informado e as imagens das câmeras de seguranças devem ser usadas para tentar identificar o bando. Em março de 2015, bandidos armados assaltaram o Banco do Brasil de Altos, após manter o gerente da agência e sua família reféns por 20h. Segundo o comandante de policiamento do município, sargento Paulo César, as vítimas foram sequestradas ainda na tarde do domingo (6) na zona Leste de Teresina e o assalto aconteceu na segunda-feira (7). A família foi sequestrada no bairro Ininga, em Teresina. Durante a madrugada, parte do grupo levou a mulher, os dois filhos e a empregada para um lugar escondido, enquanto os outros assaltantes seguiram com o gerente em seu carro para Altos. Ao chegar à agência às 8h, o gerente foi obrigado a abrir o cofre e todo o dinheiro foi levado pelo bando, que chegou a realizar vários saques. Em seguida deixaram a vítima trancada dentro do banco em Altos e fugiram com o seu carro para Teresina.