10/11/2016 - Economia



Inflação para famílias com renda mais baixa acumula



INFLAÇÃO para famílias com renda mais baixa acumula 8,5% até outubro deste ano, em 12 meses





O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para famílias com renda de até cinco salários mínimos, acumulou até outubro deste ano taxa de 8,5% em 12 meses. A taxa, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), está acima dos 7,87% acumulados em 12 meses pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial (para todas as faixas de renda). Apesar disso, a inflação do INPC acumulada em 12 meses recuou em relação a setembro, quando o índice havia registrado taxa acumulada de 9,15%. Analisando-se apenas o mês de outubro, o INPC teve inflação de 0,17%, acima do 0,08% registrado em setembro pelo INPC, mas abaixo da taxa de outubro da inflação oficial (0,26%). Os produtos alimentícios tiveram queda de preços de 0,06% em outubro, enquanto os não alimentícios registraram inflação de 0,28% no mês. POUPANÇA - A rentabilidade anualizada da poupança no mês de outubro foi de 8,33%, contra 7,87% da inflação medida pelo IPCA, o que proporciona um ganho de poder aquisitivo do poupador de 0,43%. O levantamento foi feito pela provedora de informações financeiras Economatica. De acordo com a consultoria, a poupança não conseguia ter ganho de poder aquisitivo em períodos anualizados diante do IPCA desde janeiro de 2015. A maior perda foi registrada em novembro de 2015, quando a poupança teve -2,29% de perda de poder aquisitivo. De acordo com a Economatica, o último mês no qual a poupança teve ganho de poder aquisitivo em janelas de 12 meses foi em dezembro de 2014, quando a poupança rendeu 0,71% descontada a inflação medida pelo IPCA. Assim, em outubro, o poupador consegue ter ganho de poder aquisitivo diante do IPCA após 21 meses de perda para a inflação. A rentabilidade anualizada descontada a inflação em novembro é de 0,43%. RETORNO MENSAL - Durante cinco meses consecutivos, de junho a outubro, a poupança conseguiu entregar ao poupador ganho de poder aquisitivo no retorno mensal. O ganho de poder aquisitivo em setembro é o segundo maior registrado desde janeiro de 2014, com 0,58%, descontado o IPCA. O melhor mês da amostra foi em julho de 2014, com 0,6% acima do IPCA.