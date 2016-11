10/11/2016 09:00:00 - Política



Câmara Municipal vai discutir implantação do Uber em Teresina

Aluísio Sampaio quer a discussão sobre a regulamentação do serviço de transportes Uber em Teresina





A Câmara Municipal aprovou ontem requerimento dos vereadores Aluísio Sampaio (PP) e Edilberto Borges, o Dudu (PT), propondo audiência pública para discutir a possível implantação do serviço de transporte Uber em Teresina. O serviço, que opera por aplicativo de smartphone e funciona como táxi com preços bem mais em conta, é acusado por taxistas de "concorrência desleal". Apesar de ter iniciado processo de recrutamento na cidade pela empresa, ainda não passou por discussão no âmbito legislativo. Não há data ainda para a audiência pública, mas a iniciativa do debate aponta para uma possível flexibilização dos vereadores na discussão do aplicativo, já que uma lei aprovada em agosto pela Câmara Municipal praticamente inviabiliza a entrada em operação do Uber na capital ao prever multa e outras punições para o transporte clandestino de passageiros.