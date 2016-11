11/11/2016 09:00:00 - Geral



Nova fase da Lava Jato investiga lavagem de mais de R$ 50 milhões

Divulgação Preso na Operação Saqueador, Adir Assad é transferido para Bangu 8. Ele é um dos alvos da 36ª fase da Lava Jato





Dois alvos da 36ª fase da Lava Jato, deflagrada ontem, lavaram mais de R$ 50 milhões para diversas empreiteiras investigadas na operação, de acordo com o Ministério Público Federal (MPF). Entre elas, a Mendes Junior, a UTC e a Odebrecht. Um dos investigados nesta fase é o advogado Rodrigo Tacla Duran. Segundo o MPF, ele é suspeito de ter trabalhado por anos no setor de propinas da Odebrecht e de ter operado pelo menos 12 contas no exterior. O outro alvo é o empresário e lobista Adir Assad. A Justiça determinou a prisão preventiva (quando não há prazo para sair) dos dois. Duran ainda não foi preso porque está no exterior desde abril. Ele tem cidadania espanhola e seu nome foi incluído em setembro na lista da Interpol, a polícia internacional. Assad já estava preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. As informações sobre as investigações foram divulgadas em coletiva de imprensa na Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná, em Curitiba. 'CONFRARIA CRIMINOSA'- Para os investigadores, depois de informações colhidas com delatores e com a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Duran e Assad, ficou claro que eles participaram, ativa e continuamente, do esquema criminoso envolvendo a Petrobras. Ainda conforme investigações, os operadores usaram contas bancárias no exterior, empresas de fachada e contratos falsos para desviar e lavar dinheiro. "Eles fizeram da lavagem de dinheiro sua profissão", disse o procurador Roberson Pozzobon. Ainda segundo ele, havia uma "confraria criminosa" de operadores trabalhando para diversas empreiteiras. A força-tarefa da Lava Jato afirmou ainda que as empreiteiras usaram empresas de Duran no exterior para gerar recursos e pagar propina no Brasil. Segundo o MPF, só a UTC e a Mendes Junior repassaram mais de R$ 34 milhões ao operador entre 2011 e 2013. No mesmo período, outras empresas contratadas pela administração pública também realizaram depósitos de mais de R$ 18 milhões com o mesmo destino. "A empresa transferia para o escritório e o advogado Rodrigo Tacla Duran devolvia, em parte, para a própria empreiteira pagar funcionários públicos, agentes políticos. É nesse momento que se gera o famigerado e comentado caixa dois", afirmou Pozzobon durante a coletiva. O procurador disse que parte dos contratos celebrados entre empreiteiras e o escritório de advocacia de Duran "não têm justificativa real em prestação de serviços". Já os valores de lavagem de dinheiro relacionados à Odebrecht ainda não foram totalmente apurados, conforme o MPF. "A participação da Odebrecht, nesse momento, se refere à participação desses operadores na lavagem de dinheiro também para o setor de operações estruturadas", segundo Pozzobon. O OUTRO LADO- O advogado de Assad, Miguel Pereira Neto, disse que vai se pronunciar sobre o caso mais tarde. A UTC informou que não comenta investigações em andamento; e a Odebrecht, que não está comentando o assunto.