Já passa dos 20 dias a ocupação dos estudantes no prédio da Universidade Federal do Piauí (UFPI), zona Leste de Teresina. A Procuradoria-Geral Federal entrou com pedido de reintegração de posse e uma equipe da Justiça Federal esteve presente na ocupação, na última quarta-feira, para averiguar a situação, antes de oficializar uma decisão judicial.

Uma audiência deverá ser realizada ainda nesta semana para que, diante de um acordo, os estudantes saiam pacificamente do espaço. A informação é do procurador-chefe adjunto, Dr. Virgolino da Silva Coelho Neto.

A reitoria da UFPI tem buscado uma negociação com os estudantes e quarta-feira (9) respondeu a carta de reivindicações formuladas pelos estudantes que ocupam o prédio. O documento reafirma as dificuldades enfrentadas pelas universidades brasileiras, que tiveram que administrar cortes orçamentários e contingenciamentos de recursos na gestão administrativa, com impactos traumáticos nos programas e projetos planejados para as instituições.

Destaca também a postura dialógica da Administração Superior que não mede esforços para manter e ampliar ações e serviços voltados à permanência dos estudantes na Instituição e à qualificação do atendimento prestado à comunidade acadêmica de maneira geral.

Uma a uma, as demandas apresentadas pelos estudantes foram respondidas com base na prestação de contas do que já foi possível ser feito ante o contingenciamento de recursos, e apresentação de novas ações a ocorrer, com realização em tempo abreviado, naquilo que não depende de licitações e puder ser desempenhado pelas próprias equipes da Universidade. Demandas urgentes, que impliquem investimento de recursos acima da capacidade orçamentária da UFPI, serão elencadas como prioridade, contando com orçamentos a partir do ano de 2017.

O documento deixou claro que, ao longo deste ano, mesmo com os cortes orçamentários, a UFPI priorizou o pagamento das bolsas da PRAEC, monitorias, extensão e de pesquisa. Com o orçamento aprovado para 2017, a atual gestão envidará todos os esforços para que não haja descontinuidade dessa política.

ESTUDANTES - Segundo os estudantes, o movimento segue sem previsão de saída. A ocupante Aline Guimarães ressalta que as reivindicações são em nível local e nacional. "A maior delas é contra a PEC 241, que prevê o corte de investimento nas áreas da saúde e educação e nos afeta diretamente. Além disso, as reivindicações locais são para aumento a segurança no campus da UFPI, melhoria nos serviços e construção de uma creche para as alunas que não têm com quem deixar seus filhos enquanto estudam", frisa a jovem.

Ela ainda destaca que aguardam uma nova reunião com o Reitor pra definir os pontos da ocupação, lembrando que este é um movimento nacional e acontece sincronizado com outros estados.

GREVE - Enquanto a ocupação acontece, servidores técnicos da UFPI continuam em estado de greve por tempo indeterminado. Os funcionários estão paralisados deste o dia 20 de outubro. O ato acontece em protesto à PEC 241, que pretende limitar gastos públicos e também pela quebra do acordo feito na última greve da classe, no ano passado. Com a paralisação, ficam prejudicados serviços como dos restaurantes universitários e da biblioteca da instituição.

"O principal motivo vai ser o limite de gastos públicos que interfere diretamente no nosso trabalho caso a PEC seja votada a favor. É um prejuízo para todos, tanto funcionários como estudantes, e também porque o último acordo foi de reajuste durante este ano no nosso salário, o que até agora não aconteceu", explica o presidente do Sindicato dos Servidores da UFPI, Alberto Silva.