O deputado Robert Rios (PDT) pediu ontem ao presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho, que tente convencer o governador Wellington Dias da necessidade de execução de projetos voltados para a geração de emprego e renda no Piauí.

Ele disse que o desemprego é alarmante no Estado e está causando depressão nas famílias, sobretudo no interior, onde os prefeitos não têm condições de desenvolver projetos sozinhos. O deputado lembrou que as obras do Porto de Luís Correia e da Ferrovia não andam, a exemplo de muitas outras que ficaram apenas nas promessas.

Robert Rios criticou os gastos que o governo faz com o Festival da Uva em São João do Piauí, onde só existem dois hectares plantados. Ele disse acreditar que só com aviões a despesa seja maior que o valor de toda a safra de uvas. "Um projeto voltado para a geração de emprego e renda contaria com o apoio de todos os deputados, podendo também dar uma trégua no debate político, que não leva a nada", frisou.

O deputado Themístocles Filho (PMDB) disse que o orador estava com a razão e anunciou que terá audiência com o presidente Michel Temer, no próximo dia 16, quando abordará exatamente os problemas do Piauí. Ele vai tratar sobre a necessidade que o governador Wellington Dias tem de conversar com o presidente sobre as dificuldades que o Estado atravessa.

O deputado Robert Rios concluiu seu discurso dizendo que o governador Wellington Dias corre o risco de concluir seu terceiro mandato sem deixar nenhuma obra que possa gerar emprego e renda no Estado. Os poucos empreendimentos entregues no Piauí nos últimos tempos foram feitos pela iniciativa privada, e não pelo governo.

O parlamentar se esqueceu de mencionar em seu pronunciamento que o programa de asfaltamento das cidades, tocado pelo Governo do Estado a todo vapor durante a campanha eleitoral, parou depois das eleições municipais do mês passado. Sem qualquer explicação. (Com informações da Alepi)