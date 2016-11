Usuários do Sistema Nacional de Empregos no Piauí (Sine/Piauí), localizado no Centro de Teresina, estão reclamando das condições do prédio onde funciona atualmente o órgão. Segundo relatos, o local está com paredes sujas e quebradas, instalações elétricas com fios expostos e banheiros em situação deplorável.

O lugar recebe centenas de pessoas por dia que estão em busca de emprego ou para dar entrada no processo de seguro-desemprego. "Faz muito tempo que eu venho aqui e sempre foi desse jeito. É um lugar que, pelo tamanho e pela demanda, deveria estar em condições melhores. O problema não é só aqui no térreo não. Se você subir os andares, vai encontrar a mesma situação: parede suja, porta quebrada e por aí vai", relata uma usuária que não quis se identificar.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria do Trabalho e Emprego (Setre), o pagamento dos recursos federais para a manutenção do prédio do Sine está atrasado e toda a demanda está sendo custeada pelo tesouro do Estado. Em nota, o órgão informou ainda que está em construção o Centro do Trabalhador, localizado na rua Paissandú, centro de Teresina, onde funcionou o Instituto de Criminalística.

O local deve ser entregue ainda este ano e segundo o secretário Gessivaldo Isaías, a intenção é criar novos espaços para melhor servir o trabalhador. "A população precisa de mais opções que ofertem os serviços referentes ao trabalho e emprego. No Centro, além das mesmas atividades oferecidas pelo Sine e Ministério do Trabalho, o cidadão terá acesso à expedição de documentos pessoais, cursos de qualificação profissional e consultas sobre empreendedorismo", explica o gestor.

O prédio que vai sediar o Centro do Trabalhador é de propriedade do Governo do Estado, localizado no Centro de Teresina. O prédio passará por uma ampla reforma, na qual pontos importantes serão observados, como a questão da acessibilidade e um amplo auditório onde serão ministrados os cursos de qualificação ofertados pela Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo do Piauí - Setre.

A Secretaria informa ainda que já foi autorizada uma pequena reforma no atual prédio do Sine para resolver questões mais urgentes enquanto o Centro do Trabalhador não é inaugurado.