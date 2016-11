11/11/2016 09:00:00 - Economia



Ministro diz que cassinos podem fomentar turismo e emprego no Brasil

BELTRÃO preferiu não falar sobre a eleição de Trump, em Londres





A uma plateia de potenciais investidores em Londres, o ministro do Turismo, Marx Beltrão, salientou ontem, 10, as qualidades do Brasil e disse que o País está sendo preparado para receber investimentos no setor produtivo. "Estamos trabalhando para deixar o ambiente ainda mais propício a investimentos", afirmou, citando investimentos já feitos no País, principalmente na área de infra-estrutura. Ele explicou que é a favor da abertura do País a cassinos, mas não a outros tipos de jogos. Mais cedo, em seminário a investidores estrangeiros em Londres, ele defendeu a abertura do País, citando que, na quarta-feira, integrantes da Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional aprovaram projeto de lei que legaliza os jogos de azar no Brasil. "Nunca conversei com o presidente da Republica (Michel Temer) sobre a liberação dos jogos, não sei qual a posição do governo. Mas quero dizer que o Ministério do Turismo vê com bons olhos cassinos com resorts integrados. Não é favor de caça níquel e jogo de bicho", disse. Ele argumentou que a prática ocorre em vários países e que, no caso brasileiro, poderia haver um estabelecimento desse tipo em cada Estado. "Seria uma forma de gerar muito emprego, inclusive nos Estados menos visitados (por turistas)", argumentou. A proposta aprovada na quarta segue para discussão do plenário da Casa. O tema também conta com o apoio do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), que no início do semestre a colocou no rol de prioridades. De autoria do senador Ciro Nogueira (PP-PI), o projeto estabelece o rol de jogos que poderão ser explorados em território nacional. Entre eles estão os cassinos, bingos, apostas de quotas fixas, apostas eletrônicas, jogo do bicho e sweepstake, espécie de loteria em corrida de cavalos. Conforme registrou na quarta o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), para o relatório do projeto, senador Bezerra Coelho (PSB-PE), a legalização dos jogos poderá gerar uma arrecadação de R$ 29 bilhões em tributos para o governo, nos próximos três anos. Beltrão falou com jornalistas na Embaixada Brasileira em Londres após participar de uma série de eventos e reuniões para "vender" o País a investidores internacionais, principalmente na área de turismo e lazer.