11/11/2016 09:00:00 - Polícia



Seis das dez escolas municipais são furtadas em Campo Grande







Pelo menos seis das dez escolas municipais de Campo Grande do Piauí já foram arrombadas nos últimos quatro meses, isso tanto na zona urbana quanto rural. Os furtos estão causando prejuízos à gestão municipal. De acordo com a Polícia Militar, na cidade localizada a 405 km de Teresina e que possui quase 6 mil habitantes, roubos, furtos e crimes de violência doméstica, têm sido comuns. A cidade conta com apenas quatro militares que se revezam nos plantões. A Escola Municipal Félix Barbosa da Silva, por exemplo, situada no povoado Carnaíba, sofreu com a ação dos criminosos por duas vezes. Foram furtados cinco monitores de computador, uma impressora, microscópio e uma balança digital. Na segunda vez, foi uma caixa de som amplificada, dois microfones com aparelho transmissor, gravador digital, televisão, um aparelho de DVD, microsystem, duas impressoras, aparelho celular e um kit de material pedagógico. A última ação aconteceu no final do mês de outubro, na Escola Municipal Cícero Barbosa da Silva de onde foram furtados uma impressora multifuncional, aparelho estabilizador, modem de internet, câmera fotográfica, ventilador de parede, receptor de antena parabólica, dois aparelhos de DVD, três binóculos, dois gravadores digital, além de material pedagógico e de expediente. Na avaliação da secretária municipal de educação, Eliciana Bezerra, os constantes roubos têm gerado prejuízos significativos. A gestora garante que as aulas dos estudantes não serão afetadas. "Estamos nos esforçando para que ensino e os alunos não sejam prejudicados. Essa realidade não é só de Campo Grande do Piauí. A segurança deixa a desejar em todo o estado. A polícia não fez nenhuma vistoria nessas escolas. O nosso sentimento é de impunidade", disse. Segundo o Grupamento da Polícia Militar de Campo Grande do Piauí, os criminosos costumam arrombar os cadeados ou entrar pelo telhado. "Isso é quase que generalizado nos municípios da região, onde eles arrombam os cadeados e levam tudo das escolas. Em Campo Grande costuma acontecer pequenos roubos, furtos e violência doméstica", disse o Cabo Levy Ribeiro. A Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande do Piauí prestou boletim de ocorrência na Delegacia de Jaciós, que deve ficar responsável pelas investigações. ( Com informações do G1-Pi)