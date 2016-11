Menos de um mês após reduzir os preços da gasolina e do diesel, a Petrobras anunciou na terça-feira (8) um novo corte. Desta vez, o preço do diesel nas refinarias caiu 10,4%. Já o preço da gasolina foi reduzido em 3,1%. Os piauienses ficaram animados com a nova redução dada pela empresa com a esperança que fosse aplicada no Estado, mas os donos de postos de combustíveis locais afirmam que este decréscimo não deve chegar às bombas.

Em outubro houve a primeira redução do preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Mas em contrapartida, no mês de novembro, de acordo com os empresários, o combustível foi comprado cerca de 7% mais caro do que no mês anterior.

Maciel Rego, dono de um posto de Teresina, mostra os valores nas notas fiscais e garante que não foi registrada diminuição. No dia 17 de outubro, o valor comprado da gasolina era de R$ 3,272. No dia 09 de novembro o valor do litro era de R$ 3,340. Os postos sem bandeira, de acordo com ele, estariam recebendo os combustíveis até R$ 0,20 mais baratos.

"Posto bandeira branca consegue comprar de R$ 0,15 a R$ 0,20 mais barato que nós que somos bandeirados. Não sei que benefício é esse que o governo dá a eles. Se houver essa redução de R$ 0,05 não temo como repassar ao consumidor", explicou.

De acordo com a estatal, se o repasse às bombas for integral, o preço do diesel cairá 6,6%, a R$ 0,20 por litro. No caso da gasolina, o repasse seria de 1,3%, ou R$ 0,05 por litro.

A empresa diz que o reajuste reflete "a combinação de queda no preço do petróleo e derivados entre o dia 14/10 e hoje, que chega a 12,1% e a redução da participação da companhia nas vendas no mercado interno". APetrobras também disse que a perda de participação nas vendas de combustíveis tem levado a uma redução de sua atividade de refino.

No dia 14 de outubro, a companhia anunciou queda de 3,2% no preço do diesel e de 2,7% no preço da gasolina. Na ocasião, a expectativa era de que o repasse às bombas fosse de R$ 0,05 por litro.

No entanto, dados coletados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) nos postos brasileiros não identificaram queda no preço do diesel nas bombas. No caso da gasolina, pelo contrário, houve aumento.

POLÍTICA- O anúncio de dois cortes nos preços em menos de um mês é uma sinalização de que a Petrobras vai cumprir a promessa de reavaliar com maior frequência os valores de venda dos produtos.

Em outubro, quando anunciou a primeira redução desde 2009, a empresa comunicou ao mercado que estava colocando em prática uma nova política de preços.

O modelo atual prevê reuniões mensais para analisar os preços, em uma discussão que leva em conta os preços internacionais dos combustíveis, uma margem de lucro e a participação da estatal nas vendas no mercado interno.

A nova política de preços é vista pela direção da empresa também como um fator essencial para a atração de investimentos no setor de refino, incluído no seu novo plano de desinvestimentos.