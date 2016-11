O procurador da República, Alexandre Assunção e Silva, do Ministério Público Federal no Piauí (MPF-PI), ajuizou ação civil pública, com pedido de liminar, contra o Google Brasil Internet Ltda por descumprir normas de proteção de dados, ao fazer scaneamento não autorizado de e-mails dos usuários do aplicativo Gmail. A ação teve como base o inquérito civil público nº 1.27.000.001406/2015-03, que foi instaurado para apurar eventuais descumprimentos às normas de proteção de dados pessoais por parte de empresas prestadoras de serviço público ou de relevância pública. O procurador pede a condenação do Google em R$ 1 mi-lhão e multa diária de R$ 100 mil.