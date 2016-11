A vitória sobre a Argentina fez com que a seleção brasileira chegasse a 98% de chances de conseguir uma classificação direta para ir a Copa do Mundo de 2018. De acordo com as contas do matemático Tristão Garcia, apenas os brasileiros e os uruguaios, que têm 96% de possibilidade, estão com uma vaga encaminhada para o Mundial. A Argentina, por sua vez, tem apenas 36% de chance de estar entre os quatro melhores.

Já se foram cinco jogos, cinco vitórias, 100% de aproveitamento e a liderança das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Sob o comando de Tite, a Seleção resgatou o bom futebol e o respeito dos adversários.

E, ao mesmo tempo que diminuiu a dependência de Neymar com o bom desempenho de nomes como Philippe Coutinho e Gabriel Jesus, o Brasil viu crescer o nível das atuações de seu camisa 10. Já são quatro gols e cinco assistências sob o comando do treinador, com participação direta em nove dos 15 gols marcados.

"Nós dependíamos antes e continua dependendo do todo, do jogo coletivo. Alguns conceitos de jogo que eu entendo ao longo do tempo não mudam. O Neymar com o Zabaleta, por exemplo. Ou quando o Gabriel fazia para deixar o Neymar descansar. Os dois deram origem aos dois primeiros gols", lembrou Tite.

O volante Paulinho, por exemplo, foi um dos destaques da seleção brasileira contra a Argentina. Teve boa participação na marcação e também foi à frente, aproveitando os espaços deixados pelo adversário.

A volta ao estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, aliás, foi especial para Paulinho. Ele era um dos remanescentes da derrota por 7 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014 (entrou durante a partida) e de certa forma se redimiu totalmente.

A próxima rodada das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2018 será realizada na próxima terça-feira. O Brasil visitará o Peru já na madrugada de quarta, às 0h15 (horário de Brasília).