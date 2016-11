O exame toxicológico para obtenção ou renovação da habilitação nas categorias C, D e E tornou-se obrigatório no Brasil desde março deste ano, por meio da Lei Federal 13.103/15. O objetivo é prevenir acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras e os profissionais como caminhoneiros são as maiores vítimas das estradas, principalmente pelo uso de drogas como consequência de longas jornadas de trabalho.

Porém, em todo Brasil são apenas seis laboratórios cadastrados ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), que realizam o exame. São cinco no Estado de São Paulo e um no Rio de Janeiro. E, com isso, o resultado é que, consequentemente, os motoristas ficam aguardando a liberação do documento.

A pouca quantidade de laboratórios foi motivo de manifestação em várias cidades do país, pedido de cancelamento da determinação. No entanto, a obrigatoriedade continua e o Piauí é um dos Estados que ainda não realizam o exame.

A regra especifica que o exame deve ser feito no momento da contratação/demissão do motorista, segundo norma do Ministério do Trabalho e Previdência Social, ou, em caso de profissionais autônomos, quando ele for renovar a licença para dirigir, de acordo com norma do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Caso o resultado seja positivo, a suspensão é de três meses.

O teste deve alertar para o uso de drogas ilícitas como maconha, cocaína, anfetaminas e opiáceos. Caso o condutor tenha feito uso destes materiais nos últimos meses, o exame consegue identificar. No Departamento de Transito do Estado (Detran-PI), a situação é parecida como em outras capitais, são dezenas de carteiras aguardando a liberação por conta da demora da entrega dos resultados.

"É feita a coleta aqui e mandada para fora. Pela pouca quantidade de laboratórios que fazem o exame, a demora para chegada do resultado pode chegar a mais de 15 dias. Infelizmente esta é uma burocracia necessária, um condutor que faz uso de ilícitos coloca vida de muita gente em risco nas estradas", esclarece o diretor de habilitação do Detran Piauí, Carlos Ferreira.

O órgão não informou a equipe de reportagem deste jornal sobre a quantidade de condutores nas categorias C, D e E do Estado e nem quantos estão aguardando a liberação do exame para renovar ou expedir a habilitação.