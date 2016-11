12/11/2016 09:00:00 - Cultura



Grupo Metamorfose estreia espetáculo "faces"



O espetáculo do grupo de teatro investiga o uso da máscara como objeto cênico





O Grupo de Teatro Metamorfose estreia o espetáculo Faces, gênero drama, dia 15 de novembro, 20h, no Teatro do Boi, localizado na zona Norte de Teresina. Os ingressos custam R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia). A classificação é 16 anos. Trata-se de um trabalho que investiga o uso da máscara como objeto cênico e as implicações psicológicas que essas máscaras assumem. A Cia de Teatro Metamorfose existe desde 2009 através da iniciativa de Herberth Costa, ator, e na época, estudante do curso de Educação Artística na UFPI. A companhia de teatro já montou alguns espetáculos, em gêneros diversos - dos quais se destacam espetáculos infantis e comédias. Por essa razão, ao se configurar o espetáculo FACES optou-se pela desconstrução desta linha de trabalho, inclusive para sair de sua zona de conforto e alçar voos em outras linguagens. Nos intervalos de montagens o grupo desenvolve seu projeto de oficinas oferecidas à comunidade. Nos últimos seis meses, estava sendo ministrada uma oficina na UFPI e dado ao engajamento e presteza dos novos atores, ao final da oficina, decidiu-se realizar uma nova investigação cênica, aproveitando os novos atores que estavam surgindo na oficina junto ao elenco da companhia. E em conjunto, aproveitando esquetes e jogos teatrais utilizados na oficina, uma linha de pensamento foi sendo construída: o que de fato revelamos de nós mesmos? E o que velamos, escondemos? De que arsenal de máscaras dispomos e usamos no dia a dia? Através desse espetáculo, o espectador acompanhará as consequências decorrentes do uso de máscaras nas mais diversas situações cotidianas, além de entender o fardo de cada um dos personagens, que é ora leve ora é pesado. Cada face tem sua dimensão e é composta de lados diferentes, e são essas facetas que serão desnudadas e compartilhadas nesse belo espetáculo teatral. Então, qual sua verdadeira face? A dramaturgia do espetáculo leva à cena histórias de pessoas comuns que se veem obrigadas a usar máscaras para sobreviver. Cada personagem carrega consigo uma máscara diferente: Amor ou ódio, loucura ou sensatez, luxúria ou recato. As mais diversas situações passam pelo palco, causando no espectador a inquietação em se questionar e até mesmo se identificar com as várias facetas mostradas. Será que as pessoas se apegam tanto às mascaras a ponto de tornarem-se escravas delas? Qual a verdadeira face de cada um? A oculta, ou a que se adequa às necessidades? Será que são alguém sem as couraças que os protege? Faces, máscaras, facetas, qual a sua? Aqui todas as máscaras cairão.