O governador Wellington Dias e o secretário de Desenvolvimento Rural, Francisco Lima, acompanhados de comitiva formada por empresários, engenheiros e investidores do setor, realizaram visita técnica a empresas localizadas ao longo do Vale São Francisco. Os empreendimentos estão localizados no municípios de Casa Nova, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, e são considerados casos de sucesso na produção de uvas e manga, na industrialização de sucos e ainda produção de mudas para exportação.

De acordo com Francisco Lima, a intenção do Governo do Estado é, além de conhecer a expertise desses empreendedores e o manejo na área da fruticultura, também atrair investidores para se instalarem no Piauí.

O engenheiro da Fundação Getúlio Vargas, Getúlio Dias enfatizou que os contatos com os produtores dessa região foram iniciados há mais de dois anos. "Inclusive, os produtores já visitaram o Piauí e reconhecem a potencialidade da nossas terra, demonstrando o interesse de investir na região. O Governo do Estado quer dar as condições para alavancar o setor", explicou.

Foram visitadas as empresa Grand Valle, em Casa Nova; Frutas-SP e Petro Mudas, em Petrolina.

Segundo Wellington Dias, a troca de informações e experiências tende a possibilitar a instalação de empresas no Piauí, e assim, movimentar a economia, gerando emprego e renda e abastecendo o mercado interno e externo.

A administradora Lara Secchi, empresa da Grand Valle, que, além de produzir uvas de diversas variedades, produz também suco natural sem adição de açúcar e abastece o mercado do Nordeste, revelou que a qualidade dos seus produtos se dá, principalmente, pelas qualidades climáticas, com sol o ano todo e pouca incidência de chuvas. Isso permite um controle maior da irrigação, fazendo com que os frutos cheguem a atingir um teor de 22 brix (escala Brix é utilizada na indústria de alimentos para medir a quantidade aproximada de açúcares em sucos de fruta), ou seja com uma doçura superior. "Produtores do Sul, quando atingem 14 brix, já comemoram. As nossas uvas são doces que nos permitem fazer um suco com muita qualidade e sem a adição de açúcar", ressalta.

A Grand Valle chega a empregar, direta e indiretamente, 600 pessoas por safra. Um exemplo é a coletora de uva Juvenete Neves, que vê na indústria o emprego necessário para os sustento da família. A empresa chega a produzir 60 toneladas de uva por ano e exporta 60% da produção. No local, as cascas das uvas também são aproveitadas como substrato na fabricação de ração para os carneiros, com valor de 15% de proteínas.