12/11/2016



Protesto paralisa ônibus e gera caos no Centro

Francisco Gilásio Ônibus parados na Praça da Bandeira pegaram a população de surpresa





Cerca de 150 pessoas estiveram, na manhã de ontem, na praça Rio Branco, Centro de Teresina, em manifestação pelo Dia Nacional de Paralisação das Centrais Sindicais em protesto contra as medidas que podem reduzir direitos dos trabalhadores e congelar salários e investimentos nas áreas de saúde e educação, entre elas a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241, que mudou de nome e passou a ser chamada de PEC 55, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Em Teresina, o movimento foi coordenado pela Central Única dos Trabalhadores do Piauí (CUT-PI) e contou com o apoio de diversas classes trabalhadoras, como servidores da educação, urbanitários, estudantes de universidades públicas e motoristas de ônibus. Logo após a concentração, os manifestantes saíram em passeata pelas ruas do Centro da cidade. Durante boa parte da manhã, os ônibus pararam suas atividades e formaram uma longa fila na avenida Areolino de Abreu até o terminal de ônibus da Praça da Bandeira, o trânsito na região central da capital ficou confuso e dividiu opiniões da população. As lojas também foram fechadas pelos manifestantes. "Eu não sabia que ia parar. Eu tinha um compromisso agora às 11h e me atrasei, porque estava tudo parado. Eu acho isso um absurdo, a população como sempre é a mais prejudicada", enfatiza a empregada doméstica Elizângela Gomes. Já outras pessoas apoiaram o movimento, mesmo com o caos que ficou na região central da Teresina. "Todo mundo deveria apoiar o movimento, porque é uma forma de chamar atenção e dizer que nós não estamos conformados com as medidas que o atual governo vem tomando. Caso essas emendas sejam aprovadas, todo mundo vai sair perdendo, porque muitos direitos serão cortados", comenta o estudante Paulo Sérgio da Costa. A presidente do Sindicato dos Servidores da Educação da Rede Pública do Estado, Odenir de Jesus, reitera a questão da mudança na previdência e como ela pode afetar os servidores da educação. "Se aprovada, o professor que se aposentaria com cinquenta anos só vai poder encerrar suas atividades quando tiver 65, sem falar que iguala a idade para homens e mulheres. Além disso, tem a questão do congelamento por 20 anos dos investimentos nesta área, que atualmente já são bastante precários", enfatiza.