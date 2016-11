12/11/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



Até quando?



O filme é velho e surrado, mas se repete sempre: ontem, durante boa parte da manhã, os motoristas e cobradores de ônibus urbanos de Teresina pararam suas atividades e formaram uma longa fila da avenida Frei Serafim até o terminal de ônibus da Praça da Bandeira. Outra vez, o trânsito em toda a região do Centro virou um caos. As lojas também foram fechadas pelos manifestantes. O resultado é que muita gente que não sabia do protesto ficou no meio da rua, perdendo seus compromissos. Muitos iam fazer compras. Outros, para o médico. Mas o protesto atingiu também os proprietários de carros particulares. Ao todo, cinco categorias profissionais participaram da manifestação, entre elas também a dos comerciários e servidores públicos, totalizando poucas dezenas de pessoas. O 11 de novembro foi estabelecido nacionalmente como o dia de paralisação nacional, um dia de lutas. O protesto de ontem foi contra a Proposta de Emenda Constitucional 241- que estabelece um teto para os gastos públicos por até 20 anos. O movimento foi convocado por sindicatos e partidos que apoiam o governo que caiu este ano. O pano de fundo era a PEC 241, já aprovada na Câmara dos Deputados e que no Senado passou a ser dominada de PEC 55. Seu objetivo principal, porém, era lançar um movimento de apoio ao ex-presidente Lula, investigado pela Lava Jato. Tanto que a palavra de ordem foi "Por um Brasil justo para todos e para o Lula", além, claro, das já conhecidas "Fora Temer" e "PEC da Maldade". Pelo menos em Teresina o movimento não atraiu tanta gente. Os defensores do ex-presidente são em número cada vez menor, seja dos maiorais da política ou da arraia miúda da área cultural ou mesmo sindical. Mas o transtorno provocado no trânsito foi grande, causando topo tipo de problema. Nos lugares civilizados e, portanto, democráticos, existem espaços próprios para protestos públicos. Eles existem também em Teresina. Na Assembleia Legislativa, por exemplo, há o parlatório, na parte externa, onde qualquer um pode se manifestar sem retirar dos outros o direito de ir e vir. Até quando as autoridades locais vão permitir que toda uma cidade fique prejudicada pelas manifestações de quem, para ser visto, precisa atrapalhar o tráfego, como na canção do Chico Buarque? Ou esses manifestantes imaginam que estão angariando a simpatia dos prejudicados?