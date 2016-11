14/11/2016 09:00:00 - Cidade



Veículos trafegam dentro de área proibida



Carros estacionam em via que fica em frente ao Museu do Piauí, no Centro da cidade





Na ausência das correntes que impediam o tráfego de veículos na rua em frente ao Museu do Piauí e Mercado Central, Centro de Teresina, a rua está tomada por carros e motos que circulam livremente pela via, colocando a segurança de ambulantes e pedestres que passam pelo local em risco. Isto porque o local virou ponto de estacionamento para carros e alternativa de rotas para motociclistas, que ignoram as leis de trânsito e continuam a circular pelo local. Segundo o ambulante José Antônio, que trabalha no local há mais de 10 anos, desde o ano passado as correntes do local foram tiradas deixando o caminho livre para estes condutores. "Isso aqui qualquer hora vai atropelar uma pessoa, os carros ficam disputando por um espaço para estacionar e as motos, na minha opinião, são as piores, eles andam numa velocidade alta, assustam que está atravessando e se acontecer o pior vão achar ruim. Motoqueiro acha que é dono de rua sempre, eles sobem até a calçada se puderem", comenta o ambulante. Os pedestres também relatam as "costuradas" que os motociclistas fazem entre os transeuntes. "Aqui tem que ficar esperto se não eles lhe levam, os carros também não facilitam, eles estacionam aonde acham que dá e impedem a passagem de quem quer atravessar, esses ambulantes que ficam vendendo aqui na calçada estão em perigo", comenta a dona de casa Maria Ester de Sousa. RESPOSTA- De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento Urbano da região Centro/Norte (SDU Centro/Norte), as correntes foram retiradas por ação de vândalos e o órgão já está providenciando novas correntes para o local. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) informou que o tráfego na rua é expressamente proibido devendo ser impedido pelas correntes que são de competência da Prefeitura. Cabe ao Strans apenas notificar e multar os veículos que burlarem a proibição e continuarem a trafegar e estacionar na rua.