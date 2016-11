O Dia Mundial de Combate ao Diabetes é lembrado hoje, 14 de novembro, e vem fazer um alerta a população sobre o combate e prevenção a doença. Mas a data também serve para lembrar a qualidade do atendimento que é dado aos diabéticos em todo o Estado. De acordo com a Associação dos Diabéticos do Piauí (ADIP), pacientes residentes nos municípios ainda não tem acesso a medicamentos que são disponibilizados pelo governo estadual.

A presidente das Adip Jeane Melo diz que o atendimento e atenção aos diabéticos ainda são insatisfatórios. "Não há uma logística para fazer a distribuição desses medicamentos aos municípios. É preciso fazer com que essas cidades também tenham acesso a essa medicação, estendendo assim o atendimento a todos os pacientes diabéticos".

O agente administrativo Marcelo Sousa, que reside em Parnaíba (PI) com a família é um dos que precisa desse atendimento. O filho dele, Breno Cavalcante, de 11 anos, é diabético há três anos e na maioria das vezes, a família tem que se deslocar até Teresina para ter acesso aos medicamentos. "Eu tive em Teresina há poucos dias para pegar insulina para ele, mas não tinha. Quando não tem o medicamento o jeito é comprar, e não é barato. Teve medicação que paguei até R$300,00", conta Marcelo.

Marcelo diz ainda que o filho demorou um pouco para aceitar que tinha a doença. "No início foi difícil para ele, queria comer tudo e não podia. Mas agora ele já se conscientizou e nós damos apoio a ele, fazemos o controle de tudo e obedecemos ao tratamento", afirma o agente administrativo.

Além da falta de distribuição dos medicamentos aos municípios, Jeane Melo destaca que a atenção básica desconhece ainda o Centro de Atenção ao Diabético (CAD), que funciona no Lineu Araújo. "É preciso melhorar o atendimento neste local". Para Jeane também faltam campanhas educativas que tratem a respeito da saúde do diabético.

O diabetes já atinge mais de 400 milhões de pessoas no mundo. No Brasil há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com o diabetes. A doença mata 72 mil pessoas por ano no nosso país. No Estado já são mais de 200 mil pessoas convivendo com a doença e em Teresina 5% da população é diabética.

A estudante Suzane da Silva faz parte dessas estatísticas. Ela adquiriu a doença há dois anos e meio e tenta conviver com ela mantendo um controle diário, com alimentação balanceada e exercícios físicos. "Não acho difícil conviver com o diabetes, mas temos que ter bastante disciplina para controlar tudo", afirma.

Suzane faz tratamento e tem acesso aos medicamentos de forma gratuita, fornecidos pelo governo. O problema é quando uma dessas medicações está em falta. "O custo desses remédios é alto, assim também como a alimentação que tenho que obedecer", comenta a estudante.