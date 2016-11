O Delta do Parnaíba é considerado uma das mais belas paisagens do mundo. Está localizado entre os Estados do Maranhão e Piauí tendo em Parnaíba (Piauí) sua porta de entrada. É um raro fenômeno da natureza que ocorre também no Rio Nilo, na África, e em Me Kong, no Vietnã. Sua configuração se assemelha a uma mão aberta, onde os dedos representam: Barra de Tutoia, Barra do Caju, Barra do Igaraçu, Barra das Canárias e Barra da Melancieira, que se ramificam, formando um grandioso santuário ecológico.

Espelhos d´água, mangues, dunas, lagoas, animais silvestres, rios e praias com paisagens paradisíacas. Tudo isso com o sol brilhando forte o ano inteiro, é esse o cenário que o turista encontra no Delta do Parnaíba, um arquipélago com 2.700 quilômetros quadrados de área, formado por mais de 70 ilhas.

O Delta faz parte do roteiro integrado de turismo Rota das Emoções, formado ainda pelos Lençóis Maranhenses (MA) e Jericoacoara (CE). Uma iniciativa do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Ministério do Turismo, que desde 2005 uniu lideranças locais, empreendedores e entidades com o objetivo de desenvolver esta região. Há 7 anos, o destino foi eleito o Melhor Roteiro Turístico do país pelo Ministério do Turismo.

O passeio pelo arquipélago começa pelo porto dos Tatus, na cidade de Ilha Grande a 9 quilômetros de Parnaíba, segunda maior cidade do Estado e capital do Delta, onde todos os dias lanchas e barcos levam turistas para conhecer o santuário ecológico da região.

Um dos destinos mais procurados da região, a Ilha das Canárias, segunda maior do Delta do Parnaíba perdendo apenas para ilha Grande, abriga um povoado de pescadores com mais de 2.500 habitantes. A ilha é área de preservação ambiental, faz parte da reserva extrativista marinha do Delta e sua população é distribuída em quatro povoados: Canárias, Passarinho, Torto e Caiçara. Existem pousadas e restaurantes e é um local ideal para pessoas interessadas no ecoturismo. (Com informações do Deltarioparnaiba.com)