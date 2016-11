O ex-ministro João Henrique Sousa informou que iniciará em janeiro uma série de visitas aos municípios do interior para iniciar uma preparação para uma eventual candidatura própria do PMDB ao Governo do Estado em 2018. A informação foi dada por ele mesmo na sexta-feira, após reunião da Executiva Estado do PMDB, que decidiu pela suspensão das negociações com o governador Wellington Dias para o partido ocupar cargos no Governo do Estado.

"Eu comuniquei à executiva de que a partir da segunda quinzena de janeiro começarei a visitar todo o interior do Estado. Vou fazer uma pregação sobre uma candidatura própria do PMDB em 2018 no Piaui. [...], porque é um trabalho que eu sempre preguei, não é a primeira vez. Eu já fui a duas convenções do PMDB, e é um trabalho que acho que fortalece o partido. É nisso que vamos caminhar, pelo menos é o trabalho que eu faria", declarou.

João Henrique é o vice-presidente regional do PMDB no Piauí e o maior defensor da candidatura própria do partido em 2018. Ele próprio se sobressai como virtual pré-candidato. Quer aproveitar o fato de o PMDB estar no comando do país e de ser ele mesmo amigo pessoal do presidente Michel Temer. Ex-deputado federal, João Henrique foi secretário estadual de Administração no Governo Zé Filho e é hoje presidente nacional do Sesi (Serviço Social da Indústria).

A suspensão das conversas com o Governo Wellington Dias deixou João Henrique mais decidido a cair em campo em defesa da candidatura própria. Ele é um dos poucos no PMDB que discorda da possível ocupação de cargos no Governo do Estado. Para ele, com o PMDB na oposição aumentam as probabilidades de o partido ter candidatura própria em 2018. Com o PMDB no governo, esse projeto poderia ficar mais distante para João Henrique.

"A ida do PMDB para o governo já deixaria implícita uma aliança (com o governador Wellington Dias) para 2018. O próprio deputado Marcelo Castro (presidente regional do partido) disse isso em uma das suas entrevistas. Por isso mesmo, o PMDB resolveu adiar essa conversa, verificar como as coisas haverão de acontecer, ou seja, que haja mais tranquilidade com relação a isso. Agora, todos nós sabemos que esse é um partido democrático, aonde cada uma expõe suas ideais, busca realizar aquilo do seu melhor entendimento", destacou.