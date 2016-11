14/11/2016 09:00:00 - Nacional



PF apura se Odebrecht reformou piscina para Lula

clique para ampliar

Divulgação Obra teria sido executada em 2008 , no segunda mandato do ex-presidente Lula





Uma investigação da Polícia Federal apura se a empreiteira Odebrecht fez uma reforma na piscina do Palácio da Alvorada, residência oficial dos presidentes da República, em 2008, durante o segundo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o jornal Folha de S. Paulo publicou neste domingo, a obra não teria contrato com o governo nem registro público. Conforme o jornal, a PF encontrou indícios da suposta reforma ao analisar mensagens trocadas entre o ex-presidente da empreiteira Marcelo Odebrecht e executivos da empresa. Em um deles, Odebrecht pergunta a Benedicto Barbosa da Silva Júnior, o BJ, ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, se "o trabalho das pedras foi bem concluído". "Meu pai vai estar com o amigo hoje. O trabalho das pedras foi bem concluído? Qual ficou sendo a solução final?", perguntou Marcelo Odebrecht a Benedicto Júnior. Segundo a Polícia Federal, os codinomes "amigo" e "amigo de EO" eram utilizados pelos executivos da Odebrecht para se referirem ao ex-presidente Lula. A Folha de S. Paulo diz ter tido acesso a documentos que comprovam a "colocação de piso de pedra em volta da piscina" do Alvorada em 2008, na época em que as mensagens foram enviadas. O jornal afirma que funcionários da empreiteira e da presidência da República confirmam que não havia contrato público para a realização da obra. Em outras mensagens, um mês antes, Marcelo Odebrecht é informado pela secretária do ex-executivo da Vale Carlos Anisio Figueiredo de que ele tinha "urgência em lhe falar sobre a colocação de granito na piscina em Brasília". O relatório da PF sobre a análise das mensagens diz que "diante da proximidade das datas das mensagens", haveria uma "clara possibilidade" de que elas tratariam do mesmo tema. A Odebrecht e o ex-presidente Lula não comentaram o teor da reportagem publicada pela Folha.