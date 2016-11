O ajudante de marcenaria identificado como Rogério Alves Oliveira, de 30 anos, teve a prisão preventiva decretada por corrupção e extorsão contra uma adolescente de 15 anos, na cidade de José de Freitas. Em depoimento ao delegado Jarbas Lima, a adolescente relatou que o suspeito a ameaçava de morte se não entregasse o dinheiro a ele.

Além disso, o delegado informou que a adolescente declarou viver uma relação amorosa. No entanto, Jarbas solicitou exames para identificar se, na verdade, está ocorrendo estupro de vulnerável, pois existem informações de que a adolescente possui transtornos mentais; o que poderá configurar em mais um crime. A denúncia à polícia foi feita pela família da adolescente, que suspeitou do assédio.

Jarbas explicou que Rogério usava o aplicativo de mensagens instantâneas - Whatsapp - para enviar as imagens para a menor. Ele a obrigava a pegar dinheiro da avó e entregar a ele sob ameaça de morte; o valor já chegava a mais de R$ 1.500. O suspeito também envia imagens do órgao sexual para a adolescente.

"Ele estava ameaçando ela, dizia que se não entregue dinheiro iria matá-la ou falar da relação dos dois pela cidade. Ele a adicionou no Whatsapp e começaram a conversar. Essa troca já ocorria há cerca de três semanas, um mês. Nós fizemos a prisão dele em flagrante e agora o juiz a converteu em prisão preventiva. Estou aguardando o resultados dos exames pelos quais a adolescente foi submetida para dar prosseguimento a investigação", disse o delegado.

Os celulares do suspeito e da vítima foram apreendidos. Por envolver uma adolescente, toda a operação está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar do município.

O delegado explicou que o Rogério foi indiciado pelos artigos 218 do Código Penal Brasileiro (corrupção de menores); 158 do Código Penal (extorsão), cuja pena é de 4 a 10 anos de reclusão e multas, e, no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente por expor fotografias que contenham cenas pornográficas com crianças e adolescentes.

VIOLÊNCIA- Na segunda-feira (7), um aposentado de 53 anos foi preso suspeito de estuprar um garoto de 9 anos na cidade de Monsenhor Gil, a 56 km de Teresina. Segundo a Polícia Civil, a criança teria entrado no quintal da residência do homem para pegar mangas quando foi atraído. Mais de 100 filmes pornôs e brinquedos foram apreendidos na casa do suspeito.

Ainda conforme a polícia, o aposentado mora a cerca de 100 metros da casa da vítima e já conhecia o garoto. Ao ser preso, ele confessou aos policiais que teria tocado nas partes íntimas do garoto e revelou ainda que não chegou a haver penetração. A criança teve as mãos amarradas como parte de uma fantasia sexual do suspeito. (Inf. Cidade Verde)