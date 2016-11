Resumidamente, a principal função de um prefeito é administrar o dinheiro público e gastá-lo para garantir o desenvolvimento do município e o bem-estar de seus habitantes. Passadas as eleições municipais, os prefeitos piauienses agora enfrentam um novo desafio: administrar esses recursos diante de um cenário de crise e dificuldades financeiras. Entre as responsabilidades da administração municipal estão organizar os serviços públicos, proteger o patrimônio histórico-cultural, garantir o funcionamento do transporte público e pavimentar vias.

Também precisa criar e manter creches, postos de saúde e transporte escolar das crianças. Mas os prefeitos piauienses conseguirão cumprir essa lista de possibilidades e equilibrar as contas públicas em tempos de recursos escassos? Para Jonas Moura (PSD), prefeito reeleito de Água Branca (95 quilômetros ao sul de Teresina), esse desafio só será vencido com responsabilidade e equilíbrio nas contas. "Durante o primeiro mandato, prezamos por reestruturar a cidade, melhorando os serviços essenciais e ajustando as nossas contas, o que nos rendeu o reconhecimento e a segurança financeira suficiente para sustentar um momento de instabilidade política e econômica no Brasil", afirma Jonas Moura.

Para o próximo mandato, Jonas quer dar continuidade ao trabalho já feito, mas garante que trabalhará para o avanço. Segundo ele, dentre as medidas para o próximo mandato, estão a busca do retorno do campus da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) para Água Branca, a ampliação da obra da Orla do Açude, com a construção de um flutuante, e a implementação da Guarda Municipal. Todas estas ações são promessas da campanha eleitoral, que já se desenham no decorrer dos últimos meses pós-eleições.

Em Cocal, município localizado a 226 quilômetros ao norte de Teresina, o prefeito Rubens Vieira (PSDB) parte para o segundo mandato tendo investido principalmente em obras de serviços públicos, como a construção e reforma de 12 Unidades Básicas de Saúde espalhadas pela zona rural e urbana, todas em pleno funcionamento, aumentando a rede de proteção aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). No setor de mobilidade, até agora, foram mais de 350 quilômetros de estradas construídas, recapeadas, calçadas ou asfaltadas. O investimento na área já ultrapassa a cifra de R$ 1 milhão.

Para Rubens, essas ações só foram possíveis através de parcerias com o Governo do Estado, Governo Federal e o apoio dos deputados estaduais e federais. "Acredito que nós conseguimos driblar a crise que se instalou no Brasil, em Cocal. Pagamos o funcionalismo público, fizemos bom uso das verbas recebidas e investimos com recursos próprios em obras das quais o município estava carente há muitos anos", finaliza Rubens Vieira.