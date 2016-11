15/11/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Com Guerrero de ameaça, Brasil pega o Peru; Tite dá dicas à defesa



Divulgação GUERRERO promete ser a dor de cabeça no ataque peruano. Tite prepara time, já que também treinou o atleta no Timão





Quando aprovou a contra-tação do atacante peruano pelo Corinthians, em 2012, Tite seguia apenas a recomendação de seu filho Matheus, hoje, um de seus auxiliares na Seleção. O jovem tinha 22 anos e estudava futebol quando viu, em 2011, dois jogos do Peru na Copa América disputada na Argentina. Guerrero foi o artilheiro daquela competição e encantou o filho de Tite. "Experts" no centroavante, que hoje defende o Flamengo, ele e o pai agora dão dicas à equie defensiva da Seleção Brasileira com o intuito de pararem o peruano no ímpeto no Brasil x Peru, que será disputado na noite desta terçafeira para quarta-feira, em Lima, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Na atual comissão técnica da Seleção, Matheus Bachi tem um pé no escritório e outro no campo. Ele atua no CPA (Centro de Pesquisa e Análise) da CBF ao lado de Maurício Dulac e Thomaz Araújo, no papel de desvendar adversários e jogadas dos próprios jogadores da equipe, que podem ser aproveitadas quando se reúnem pelo Brasil. Mas, nos treinos, quando necessário, faz papel de "sparring" para atacantes. Há cinco anos, a força física e o faro de gol de Guerrero deixaram a família extasiada. A tacada não poderia ter sido mais certeira. Contratado pouco depois, o peruano fez os únicos dois gols do Corinthians no Mundial de Clubes de 2012. Suficientes para o histórico título. Goleador das Copas América de 2011 e 2015, Paolo Guerrero não está tão afiado assim nas eliminatórias. Ele divide a artilharia do Peru com Farfán e o meia do São Paulo, Cueva, todos com três gols. Menos do que Neymar e Gabriel Jesus, com quatro cada um, e Cavani, artilheiro máximo do torneio com sete.