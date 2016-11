15/11/2016 09:00:00 - Municípios



Bom Jesus receberá edição da Presidência Itinerante da OAB

PRESIDENTE Chico Lucas: "Temos que dar vez e voz a toda classe, esteja onde estiver, por isso este projeto itinerante"





Aproximar e democratizar a gestão da entidade. Esse é o objetivo da "Presidência Itinerante", que nos dias 16, 17 e 18 de novembro chegará à Subseção de Bom Jesus. Durante os três dias, diretores e conselheiros percorrerão ainda as cidades Uruçuí, Manoel Emídio, Cristino Castro, Redenção do Gurguéia, Curimatá e Avelino Lopes. "Iremos possibilitar que os advogados que militam na região de Bom Jesus tenham voz e vez, participando diretamente da gestão da Ordem e apresentando suas reivindicações e sugestões de melhorias", diz o presidente Chico Lucas, afirmando que o objetivo é levar a gestão para perto do advogado piauiense. Os dirigentes da Seccional percorrerão ainda Fóruns, Juizados, Ministério Público, Delegacias e Penitenciárias, a fim de conhecer in loco os problemas enfrentados pelos advogados que militam nessa região do Estado. De acordo com Bráulio Melo, presidente da Subseção, as cidades foram escolhidas por serem as de maior movimentação processual, além de atender a uma demanda da própria advocacia. "Queremos identificar quais são os principais empecilhos que continuam sendo enfrentados pelos advogados na região sul e quais as atitudes que a OAB-PI pode adotar para que esses problema sejam sanados. Em relação ao projeto, acreditamos ser salutar, porque é uma forma eficiente de a OAB se desprender da capital e acompanhar de perto as dificuldades que os advogados passam nas regiões mais distantes do Estado", afirmou o presidente da Subseção. A programação contará ainda com o lançamento da campanha "Advogados do Bem", que visa arrecadar roupas, alimentos e brinquedos e distribuir entre famílias mais necessitadas no período natalino. "Essa é uma iniciativa que originou-se em Uruçuí e que a nossa Subseção pretende estender a essas cidades. É uma forma de a OAB trabalhar junto à sociedade, porque a Instituição não se presta apenas às demandas da classe", comenta o presidente Bráulio Melo. Ele explica que o intuito é envolver a advocacia, o empresariado e sociedade como um todo. Também estarão presentes representantes da Escola Superior de Advocacia, Caixa de Assistência dos Advogados, Tribunal de Ética e Disciplina e Comissões de Defesa das Prerrogativas da Ordem.