A Operação Reboque, da Su-perintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans), fez a retirada ontem, dia 14, de motocicletas estacionadas de forma irregular no calçadão da Simplício Mendes, no Centro da capital. Apenas no início da ma-nhã, tinham sido recolhidas oito motos. Nenhum proprietário apa-receu no momento do reboque.

O agente de trânsito Diego Fernandes, que acompanhou toda a operação durante a manhã, afirma que a operação é intensificada no Centro, pois é a região onde mais acontecem as infrações. Entre as motos recolhidas, o agente comenta também que há muita motocicleta roubada.

Quando não estão estacionados em cima de calçadas, impedindo a passagem dos pedestres, as motos ficam em locais proibidos, inclusive com placas indicativas de proibição. A ação de reboque foi acompanhada pelas pessoas que passavam pela rua e por quem se encontrava dentro das lojas. A dona de casa Maria da Silva, que viu tudo de perto, não gostou do gesto dos agentes. "Eles deveriam pelo menos avisar antes de saírem pegando as motos dos outros".

A Operação Reboque da Strans também já foi realizada pelos bairros da cidade, nos turnos manhã, tarde e noite. No Centro, a quantidade de irregularidades é maior. "Resolvemos fazer essa fiscalização no Centro, haja vista a quantidade de irregularidades registradas, como, por exemplo, fila dupla, motocicletas estacionadas sobre calçadas, etc. O que nós queremos é que os condutores de veículos entendem que as calçadas são destinadas aos pedestres", diz Jaime Oliveira, diretor de operações e fiscalização da Strans.

Após o reboque, o primeiro procedimento para reaver o veículo é procurar o Departamento de Trânsito no Piauí (Detran). Se houver alguma documentação atrasada, deve-se primeiro fazer o pagamento das taxas e da taxa de reboque para depois dar entrada ao processo de retirada do veículo. Após esta etapa, o responsável pode resgatar seu veículo no depósito, que fica no bairro Pedra Mole, zona Leste.