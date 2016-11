15/11/2016 09:00:00 - Cultura



Marden Machado lança nova obra em Teresina

ROSIANE FERREIRA O escritor Marden Machado em mais um lançamento de Cinemarden





O escritor Marden Machado, de Curitiba, visita Teresina e na oportunidade fará o lançamento do terceiro livro da Série Cinemarden. O evento irá acontecer no próximo dia 17 de novembro, na Livraria Anchieta, situada na avenida Nossa Senhora de Fátima, 1525 - bairro de Fátima, zona Leste de Teresina - a partir das 17 horas. "Depois de lançar os dois primeiros volumes do Cinemar-den, veio a ideia de um novo livro. Desta feita, temático. Nasceu então Cinemarden Vai aos Tribunais - Um Guia de Filmes Jurídicos e Políticos. Estão reunidos aqui exatos 420 filmes que têm o Direito e a Política, em suas múltiplas formas, como tema principal ou secundário de suas histórias", explica o escritor. A obra inclui também uma "faixa bônus" com 30 séries de TV que tratam do mesmo assunto. Ao todo, portanto, são apresentados 450 títulos que o autor espera poder se tornar um abrangente e rico instrumento de pesquisa para acadêmicos, profissionais das áreas jurídica e política e, claro, amantes da sétima arte. "Se você é conhecido por conta que algum conhecimento específico, é comum te fazerem perguntas sobre o assunto que você domina. Há mais de 30 anos sou servidor da Justiça Eleitoral e tenho convivido diariamente com desembargadores, juízes, promotores, advogados e assessores jurídicos. E todos eles conversam comigo sobre filmes e, em especial, filmes que tratam de temas jurídicos e/ou políticos", acrescenta Marden Machado. Ele confessa ainda que nunca pensou em ser advogado, mas, sempre que assiste ao filme O Sol é Para Todos, dirigido em 1962 por Robert Mulligan e baseado no livro de Harper Lee, a figura íntegra e imponente de Atticus Finch, interpretada com convicção por Gregory Peck, o inspira a repensar sua decisão, e, instintivamente, fica de pé quando ele sai do tribunal. A História do Cinema está repleta de grandes heróis defensores das leis. De Atticus Finch ao membro do júri vivido por Henry Fonda, em 12 Homens e Uma Sentença, passando por Paul Biegler, Tom Hagen, Frank Galvin, Daniel Kaffee, Fletcher Reede, Erin Brockovich, John Milton, Kevin Lomax, Vinny Gambini, Mickey Haller, Nick Rise e Elle Woods. Sem esquecer os advogados Andrew Beckett e Joe Miller, de Filadélfia. "Falando em Filadélfia, sempre me comove o diálogo no tribunal travado entre Miller (Denzel Washington) e Beckett (Tom Hanks), quando o primeiro pergunta ao outro o que ele ama em relação ao Direito. E este responde que são muitas coisas e que de vez em quando, não sempre, mas ocasionalmente, você vê a Justiça sendo feita. E é uma grande emoção quando isso acontece", lembra.