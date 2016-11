15/11/2016 09:00:00 - Colunas - Noticias da Saúde



água promove faxina interna e mantém o equilíbrio do corpo



Sabia que 70% do corpo humano é formado por água? No entanto, ao longo do dia, parte dela é eliminada por meio do suor ou da urina. Exatamente por esse motivo que, para manter a saúde em dia, é preciso caprichar na ingestão de líquidos. "Quando não nos hidrata-mos corretamente, substâncias tóxicas e prejudiciais ficam retidas no organismo, abrindo caminho para o aparecimento de algumas doenças", explica a nutricionista Márcia Curzio. A desidratação pode comprometer diversas atividades metabólicas vitais, entre elas o transporte de nutrientes pelo sangue, o bom funcionamento dos rins, intestinos, além da produção de hormônios e enzimas. "Todas essas reações só podem ocorrer em meio aquoso", esclarece Solange Saavedra, gerente técnica do Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região (CRN3). É preciso caprichar na ingestão de líquidos - "Uma reposição hídrica adequada é vital para o bom funcionamento orgânico. Calcula-se que um adulto deveria ingerir algo em torno de 2 litros de água por dia", complementa Solange. As crianças devem beber entre 500 mililitros a 1 litro. Mas como se chegou a esse número? Simples: descobriu-se que, em média, o corpo consome essa quantidade de água em funções básicas, como respiração e digestão. Portanto, nada mais natural do que fazer a reposição exata do que perdemos. Porém, antes de agendar visitas descontroladas ao bebedouro mais próximo, lembre-se que este consumo não se restringe a grandes goles de água. Alimentos ricos no elemento, como frutas e vegetais, são uma forma indireta, mas igualmente eficaz, de matar a sede do corpo. Sucos naturais e a velha e boa água de côco também são excelentes fontes, já que nos abastecem de vitaminas e minerais importantes para manutenção do equilíbrio corporal. Um simples copo de água é capaz de fornecer elementos importantes como o cálcio, que funciona como tranquilizante natural e tem a capacidade de fortalecer ossos e dentes, indispensável para a mulher durante e após a menopausa. Já o magnésio favorece a contração muscular, e o potássio age na prevenção de problemas estomacais e combate a fadiga.