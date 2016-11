Apesar do feriado prolongado, em virtude do ponto facultativo decretado por órgãos de administração pública e o feriado da Proclamação da República, comemorado hoje, o comércio de Teresina registrou, na manhã de ontem, um grande fluxo de pessoas. Quem não viajou aproveitou para adiantar as compras de fim de ano ou resolver outras pendências.

Em uma loja de confecções o movimento não foi fraco. Segundo o gerente Edvaldo Rocha, o dia começou bem, com uma movimentação intensa de clientes. "Nem todo mundo viaja. Quem fica aqui aproveita para resolver as coisas. Muitas vezes, os feriados mais ajudam do que atrapalham, e "aqui acolá" dá para vender melhor que em dias normais", conta o gerente.

Para o gerente de uma loja de calçados, Markson Alves, o fluxo de clientes também foi bom, tendo em vista feriados e enforcamentos. No entanto, ele afirma que o movimento é bem menor que em dias normais e que os feriados prejudicam bastante o comércio. "É um dia a menos de vendas para a gente e o dia perdido não é fácil recuperar, ainda mais agora", relata o gerente.

De acordo com estudo realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, este ano os feriados nacionais devem provocar um impacto negativo de R$ 13,8 bilhões no varejo brasileiro. No mês passado foram dois feriados no meio da semana e em um deles o comércio fechou. Este mês já são dois e em ambos o varejo fecha as portas.

"Um feriado nos prejudica bastante, já que quando não se vende e há custos maiores a cumprir, o comércio fica no prejuízo. Nós queremos é que esse quadro de folgas seja ajustado para que se reduza o número de feriados ao máximo, trazendo ao comércio uma melhora", afirma Luís Veloso, presidente do Sindicato dos Lojistas de Teresina-Sindilojas.

FERIADO - Hoje, feriado da Proclamação da República, o centro comercial de Teresina será fechado, já os shoppings abrirão a praça de alimentação a partir das 10h e as lojas a partir das 14h.

As agências bancárias também não abrem hoje, já nos demais dias o expediente será normal. Os carnês e contas de consumo (água, energia, telefone, etc) vencidos no dia 15 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia 16. A população pode utilizar os canais alternativos de atendimento para realizar operações bancárias, como caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone e correspondentes.

Todos os órgãos da administração pública estadual e municipal direta, indireta, autarquias e fundações não funcionaram. Os serviços considerados essenciais e de interesse público, a exemplo dos hospitais, iluminação e limpeza pública, funcionaram normalmente. O comércio e shop-pings também abriram.