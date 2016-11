15/11/2016 09:00:00 - Economia



Dólar sobe 1,43% e chega a R$ 3,44; Bolsa amplia alta para 1,10%

clique para ampliar

Divulgação DÓLAR opera em alta desde que o republicano Donal Trump se elegeu presidente





O dólar fechou em alta pelo 4º pregão seguido ontem, no patamar de R$ 3,44, com o mercado ainda reagindo a um cenário de aumento de incerteza e revendo suas posições em países emergentes, como o Brasil, após a vitória de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos. A moeda norte-americana subiu 1,43%, vendida a R$ 3,4408 - maior cotação de fechamento desde 16 de junho (R$ 3,47). Em 4 sessões (desde a eleição de Trump), a alta acumulada chega a 8,63%. Na máxima do dia, o dólar bateu R$ 3,4752, com alta de 2,44%, segundo a agência Reuters. EFEITO TRUMP- Por causa do feriado da Proclamação da República na terça-feira, o volume da sessão foi um pouco mais contido, segundo a Reuters. "O mercado está bem atento ao que está acontecendo lá fora e o destaque é a alta bastante firme dos juros dos Treasuries [títulos do Tesouro dos EUA]", comentou o economista da corretora BGC Liquidez, Alfredo Barbutti, à Reuters. Em sua campanha à Presidência, Donald Trump prometeu criação de empregos principalmente por meio de gastos em infraestrutura, o que pode gerar inflação e obrigar o Federal Reserve, banco central norte-americano, a ser mais agressivo em sua política de elevação das taxas de juros. Assim, as taxas de títulos futuros norte-americanos subiam, com destaque para os bônus de 10 anos. Juros mais altos nos Estados Unidos têm potencial para atrair recursos aplicados em outros mercados, como o brasileiro, motivando, assim, uma tendência de alta do dólar em relação a moedas como o real. O dólar também subia frente a outras moedas de países emergentes nesta sessão, como o peso mexicano. BC VOLTA A INTERVIR- Com a forte reação no mercado de câmbio, o Banco Central brasileiro voltou a atuar por meio de swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares. Neste pregão, vendeu 15 mil contratos para rolar os swaps que vencem em 1º de dezembro. No entanto, o mercado está de olho em novas atuações, como fez o BC no pregão passado, quando anunciou outros dois leilões de swaps tradicionais. Desde abril passado, ele não usava esse instrumento, atuando apenas por meio de swaps reversos, que equivalem à compra futura de dólares. Ambas as modalidades têm o objetivo de evitar oscilações bruscas da moeda, como fortes altas e baixas. O presidente do BC, Ilan Goldfajn, já afirmou que continuará atuando no mercado de câmbio, ressaltando que o estoque de swaps tradicionais é menor hoje em dia, o que dá "conforto" para a ação do BC. Disse ainda que o câmbio flutuante no Brasil é uma importante ferramenta e repetiu que o BC somente reduzirá o estoque de swaps tradicionais quando as condições de mercado permitirem. Por causa do feriado da Proclamação da República na terça-feira, a "tendência é de volatilidade e baixos volumes", segundo a corretora Fair, em relatório a clientes.