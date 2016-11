15/11/2016 09:00:00 - Polícia



Homem de 40 anos é preso após tentar estuprar criança de 6 anos

clique para ampliar

A criança passou por exames no Serviço Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Sexual, na Evangelina Rosa





Um homem de 40 anos foi preso na noite deste domingo (13) suspeito de tentar estuprar uma criança de apenas seis anos na Vila Babilônia, na região do bairro Porto Alegre, na zona Sul de Teresina. Segundo informações da Polícia Militar, a criança conseguiu fugir, chamar a mãe e o homem foi detido por populares. Segundo a tenente Leidynai Santos, da Companhia de Policiamento do Promorar, os moradores da Vila Babilônia relataram que a criança foi atraída pelo suspeito à sua residência e já estava com a roupa parcialmente aberta quando conseguiu escapar. "Ele conseguiu atrair a criança para sua residência e chegou a começar a despir a menina abrindo o zíper da calça, mas em um momento, de alguma maneira, ela conseguiu correr e chamou a mãe. Os vizinhos ficaram sabendo do caso e correram para a residência para deter o homem e acionaram a Polícia", explicou a tenente Leidynai. A Polícia ainda explicou que o homem morava há pouco tempo no local e que era desconhecido pelos moradores da rua. "Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes e autuado por estupro de vulnerável. O crime de estupro fica configurado mesmo não há a penetração consumada. A idade caracteriza a vulnerabilidade da vítima e aumenta a pena do suspeito, se condenado", disse a tenente. A criança foi encaminhada para o Serviço de Apoio à Mulher Vítima de Violência Sexual (Samvis) para a realização dos exames necessários. O caso segue em investigação pela Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA). O acusado continua detido. CASOS RECENTES- neste final de semana, o ajudante de marcenaria, identificado como Rogério Alves Oliveira, de 30 anos, teve a prisão preventiva decretada por corrupção e extorsão contra uma adolescente de 15 anos, na cidade de José de Freitas. Em depoimento ao delegado Jarbas Lima, a adolescente relatou que o suspeito a ameaçava de morte se não entregasse o dinheiro a ele. Além disso, o delegado informou que a adolescente declarou viver uma relação amorosa com o acusado. No entanto, o delegado solicitou exames para identificar se, na verdade, está ocorrendo estupro de vulnerável, pois existem informações de que a adolescente possui transtornos mentais; o que poderá configurar em mais um crime. A denúncia à Polícia foi feita pela família da adolescente, que suspeitou do assédio. Na segunda-feira (7), um aposentado de 53 anos foi preso suspeito de estuprar um garoto de 9 anos na cidade de Monsenhor Gil, a 56 km de Teresina. Segundo a Polícia Civil, a criança teria entrado no quintal da residência do homem para pegar mangas quando foi atraído. Mais de 100 filmes pornôs e brinquedos foram apreendidos na casa do suspeito.