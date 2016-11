15/11/2016 09:00:00 - Nacional



Relator recua de responsabilizar juízes e MP



Divulgação Deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), relator do projeto anticorrupção





O relator do projeto que reúne um conjunto de medidas de combate à corrupção, deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), informou ontem ter retirado de seu parecer a proposta de que juízes e integrantes do Ministério Público possam responder por crime de responsabilidade. Ele havia apresentado a sugestão no último dia 9. O relatório de Lorenzoni, que inclui outras medidas, deve ser votado nesta semana pelos integrantes da comissão. A expectativa é que seja votado no plenário da Câmara até 9 de dezembro. A decisão do relator foi tomada nesta segunda após reunião com representantes do Ministério Público, incluindo o procurador Deltan Dellagnol, coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. "Consideramos inoportuna essa discussão neste momento. Está sendo retirado para der tranquilidade", afirmou Lorenzoni. Segundo ele, o tema precisa ser debatido. Após o encontro, Deltan Dellagnol afirmou que o relator foi "sensível" às preocupações da sociedade. Para ele, a exclusão do trecho é necessária "em razão da delicadeza do momento em que grandes investigações caminham". "Foi mantido o núcleo central do projeto para que brechas por onde escapam os corruptos sejam fechadas", disse o procurador. "Daqui não vai sair nenhuma medida contra o Ministério Público, contra a Polícia Federal, contra quem está combatendo a corrupção", afirmou o presidente da comissão, deputado Joaquim Passarinho (PSD-PA). O QUE A LEI PREVÊ- A legislação atual prevê que somente o presidente da República, ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), governadores, secretários estaduais e procurador-geral da República podem ser enquadrados em crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade é motivado por comportamento do agente público considerado incompatível com a sua função.