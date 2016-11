A quatro de dias de completar um mês de resistência, o rumo do movimento #OcupaUfpi poderá ser definido amanhã. Os estudantes da Universidade Federal do Piauí (UFPI) que participam do ato se reunirão com a Procuradoria-Geral Federal para acertarem ou não um acordo antes que o pedido de reintegração de posse da reitoria seja judicializado. A ideia da Justiça é buscar um entendimento para que os manifestantes saiam de forma pacífica da ocupação.

A pauta principal de reivindicação do manifestantes é a não aprovação, pelo Senado Federal, da Proposta de Emenda Constitucional 55, conhecida por PEC 241 na Câmara Federal. A PEC estabelece um teto de gastos públicos por até 20 anos. A preocupação dos estudantes é que a medida provoque o corte imediato de investimentos em Educação e Saúde.

Além da posição contra a PEC-55, os estudantes que participam do #OcupaUfpi reivindicam melhorias no campus. Os manifestantes querem mais segurança, investimento no Restaurante Universitário, reforma da Residência Universitária, dentre outros pontos que foram listados em carta de reivindicação.

A audiência que tem como objetivo buscar a conciliação entre os estudantes e a universidade será realizada no prédio da Procuradoria. Ainda hoje os manifestantes se reúnem em assembleia para definirem se vão buscar acordo ou não com a UFPI.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE- A Procuradoria-Geral Federal entrou com pedido de reintegração de posse da reitoria da Universidade Federal do Piauí (UFPI) na semana passada. O procurador-chefe adjunto, Dr. Virgolino da Silva Coelho Neto, entende que o movimento está afetando o trabalho da Procuradoria, que tem sede próxima à reitoria.

"A ocupação se estende há um bom tempo. O reitor tem tentando negociar e defende o direito de manifestação dos estudantes. O movimento passou a comprometer as atividades da Procuradoria, que funciona no mesmo prédio da reitoria como, por exemplo, o acesso à sala. Nós não tínhamos mais como trabalhar e atender a demanda da Justiça, temos contratos a serem firmados com pena do dinheiro não ser aplicado, até mesmo o atendimento aos próprios estudantes afetou", comentou.

OUTROS CAMPI PERMANECEM OCUPADOS- Há 26 dias, estudantes da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus Senador Helvídio Nunes Barros, em Picos, Sul do estado, ocupam vários blocos da intuição.

Em Bom Jesus, os estudantes ocupam o bloco onde funciona a administração do campus e, por conta do movimento, as aulas estão paralisadas há 16 dias. De acordo com Movimento Estudantil UFPI/CPCE, cerca de 80 estudantes participam da ocupação que é pacífica e tem chamado a atenção de toda a cidade. Por conta da ocupação, as provas do Enem que seriam aplicadas no local foram canceladas.

IFPI OCUPADO- Há 21 dias , os alunos do Instituto Federal de Educação Campus Zona Sul (IFPI), em Teresina, ocupam o prédio da instituição em protesto contra a PEC 241 e a reforma do ensino médio. Por conta da ocupação, as provas do Enem que seriam aplicadas no local foram canceladas.

GREVE DE SERVIDORES- Desde o dia 24 de outubro, os servidores técnicos dos cinco campi da Universidade Federal do Piauí (UFPI) estão em greve contra a PEC 55. A paralisação, que envolve 1600 servidores, faz parte de um movimento nacional da categoria.