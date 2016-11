16/11/2016 09:00:00 - Cidade



Cresce o número de grávidas com idade superior a 35 anos



Divulgação O crescimento da quantidade de gestantes com mais de 35 anos ocorreu em todo país





O número de mulheres que buscam ser mães após os 35 anos vem aumentando a cada ano, segundo dados de uma maternidade particular de Teresina. Somente até outubro deste ano, cerca de 100 mulheres nesta faixa etária foram assistidas pela maternidade, recebendo inclusive, acompanhamento pré-natal para o controle da gestação. Em 2015, durante todo o ano, a quantidade de gestantes atendidas com essa idade ou mais foi de 40% a menos que o número já contabilizado em dez meses de 2016. O aumento, segundo o diretor geral da maternidade, David Batista, reflete o crescimento observado em nível nacional. Dados do Ministério da Saúde (MS) mostram que houve um crescimento do número de mães com mais de 35 anos, em todo o País. Entre os pontos apresentados pelas mulheres para a gravidez tardia está opção de serem mães quando se sentem mais equilibradas tanto emocionalmente como financeiramente. "Sempre soube dos riscos de uma gravidez com mais idade, mas queria está estabilizada e ter mais tempo para me dedicar a ela. Fiz um pré-natal correto e tive todos os cuidados, foi uma gravidez tranquila. Estou muito feliz", disse Glaucia Gonçalves, que teve a pequena Gabriela aos 35 anos. De acordo com o obstetra David Batista, a partir dos 35 anos a mulher diminui a capacidade de gerar filhos e as chances de gestação diminuem com a idade, em decorrência de vários problemas ginecológicos como cistos, miomas, infecções e endometriose, além da diminuição da reserva e da qualidade dos óvulos. A idade avançada, segundo os especialistas, também é uma das causas da infertilidade, por isso, as mulheres devem tomar consciência das dificuldades em engravidar, quando decidem adiar o projeto de ser mãe. Dentre as alterações maternas que podem acarretar alterações no decurso da gestação, estão as doenças crônicas, que aparecem com o evoluir da vida e frequentemente, algumas delas atingem não só a mãe, como também o feto; como as doenças que surgem com o decorrer da gravidez, e as que são agravadas pela gestação. Entre as mais comuns, as pré-existentes, como as cardiopatias, a hipertensão, o diabetes e as alterações circulatórias.