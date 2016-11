Apesar do esforço do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) em se reeleger em 2017, um parecer da chefia jurídica da Mesa afirma ser impossível uma nova candidatura, do ponto de vista legal. O documento é de julho do ano passado e veda a reeleição para a presidência da Câmara dentro de uma mesma legislatura, inclusive para mandatos-tampões, como é o caso de Maia.

Segundo o parecer da Mesa, "entende-se que o deputado eleito nas condições previstas no artigo 8º, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (mandato-tampão) para vaga ocorrida no primeiro biênio da legislatura não poderá se candidatar ao mesmo cargo na eleição subsequente".

O texto, assinado pela assessora técnica-jurídica Rafaela Lima Santos de Barros, ressalta que esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As informações são do jornal Folha de S. Paulo. O documento foi entregue em 1º de julho à Mesa da Câmara, uma semana antes da renúncia de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), como resposta a uma consulta feita pelo secretário-geral da Casa, Sílvio Avelino.

Nos bastidores, a negociação antes da eleição de Rodrigo Maia era para que o PMDB apoiasse um candidato tucano na eleição de 2017 para a Mesa. Mesmo assim, o PSDB apoia a recondução de Maia, apesar do partido querem ganhar espaço dentro do governo de Michel Temer. O Palácio do Planalto também vê com bons olhos a continuidade do democrata, o que pode ajudar na tramitação de propostas de interesse do Executivo.

Diante, porém, do eventual impedimento legal do presidente da Câmara de concorrer à reeleição, muitos candidatos já se apresentam para a disputa. Entre eles, está o líder do PSD, Rogério Rosso (DF), que perdeu a eleição para Rodrigo Maia. Outro nome citado é o do deputado piauiense Heráclito Fortes (PSB).

O Planalto prometeu não se envolver na disputa. A mesma promessa foi feita na eleição fora de época que conduziu o deputado Rodrigo Maia à cadeira de Eduardo Cunha, em maio passado. O presidente Michel Temer pessoalmente não se envolveu, mas ministros seus se enfiaram até o gogó na campanha do democrata.

Então, a depender do andar da carruagem, há um grande risco de haver uma cisão forte na base do governo por causa da eleição para presidente da Câmara, que será realizada em fevereiro do próximo ano.