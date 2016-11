16/11/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Sem Guerrero e sem Muralha: Flamengo pega o América-MG



MURALHA foi convocado pelo Tite par aa Seleção Brasileira e desfalca Fla no duelo de hoje contra o América





Distante do título por conta dos quatro jogos sem vitória, o Flamengo tenta se recuperar hoje (16) contra o América-MG, às 21h45, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Além do jejum sem triunfos, o time rubro-negro tem desfalques importantes na 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida que pode definir o seu futuro na temporada. Com 63 pontos, o Flamengo é o terceiro colocado, sete atrás do líder Palmeiras e um a menos que o Santos, vice-líder. No outro extremo da tabela de classificação, o América-MG é o lanterna, com 27 pontos, e pode selar o rebaixamento para a segunda divisão nacional nesta rodada, caso não vença ou Internacional e Vitória triunfem. Devido às Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2018, o Flamengo tem dois desfalques importantes. Convocados para o jogo Peru x Brasil, o atacante Guerrero e o goleiro Alex Muralha não jogam. No gol, o contestado Paulo Victor tem nova oportunidade para cessar as críticas, enquanto que Leandro Damião volta ao ataque. Na defesa, a dupla titular, Rafael Vaz e Réver, está suspensa pelo terceiro cartão amarelo e não entra em campo. Pouco utilizados durante a temporada, Juan e Donatti serão os substitutos. Com tantos problemas, a única boa notícia para Zé Ricardo é o retorno de Everton. O meia sofreu uma lesão muscular na coxa direita e ficou ausente por um mês. Embora tenha apenas mais quatro jogos em disputa e desvantagem para o Palmeiras na ponta da competição, o time rubro-negro ainda não desistiu do sonho de ser campeão e classifica a partida contra o América-MG como fundamental para o clube voltar a brigar pelo título.