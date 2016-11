16/11/2016 09:00:00 - Geral



Literatura afro-brasileira no ensino básico deve ser revista

Por meio das histórias, a criança pode adquirir uma postura crítico-reflexiva e lidar com o preconceito





É possível constatar que a literatura infantil brasileira, publicada nas primeiras décadas do século XX, ao representar socialmente o negro, apresentava uma visão etnocêntrica em que personagens negros demonstravam um desejo de embranquecimento. Ainda que o mercado editorial, nos anos 90, apresentasse mudanças, no sentido de publicar títulos de literatura com temáticas afro-brasileiras, considera-se que as mais significativas mudanças ocorreram com os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao propor como um dos temas transversais a pluralidade cultural, permitindo avanços sobre a questão étnicoracial. De acordo com especialistas, no contexto da escola básica, a indicação de livros de literatura para os momentos de leitura em sala de aula, normalmente, privilegia os clássicos da literatura universal, em detrimento da literatura produzida nos países africanos e também no Brasil. Maria das Graças Vieira Lins, Coordenadora de Língua Portuguesa do Instituto Qualidade no Ensino (IQE), explica que a Lei 10.639, sancionada em 2003, estabeleceu a obrigatoriedade de conteúdos relacionados à cultura afro-brasileira na rede de ensino da educação básica nacional, incluindo a literatura afro-brasileira contemporânea em observância ao terceiro parágrafo do CNE/CP 003/2004, ao estabelecer que § 3º O ensino sistemático de História e Cultura Afro-brasileira e Africana na Educação Básica, nos termos da lei 10.639/2003, refere-se em especial, aos componentes curriculares de Educação Artística, Literatura e História do Brasil. "Valorizar o ensino da literatura infantil afro-brasileira, em sala de aula, contribui significativamente para o resgate da identidade racial da criança negra. As práticas de leitura, a partir de temáticas da cultura africana e afro-brasileira na literatura infantil e juvenil, permitem ao aluno leitor refletir sobre a diversidade cultural em que se insere e sobre a riqueza de um continente plural como é a África", afirma a coordenadora. Maria das Graças acrescenta que o ensino da literatura infantil, na grande maioria das escolas públicas de ensino básico, limita-se, nos primeiros anos de escolaridade, às práticas de ouvir e contar histórias. "Assim, ao longo dos anos iniciais, a escola utiliza-se da literatura infantil por ser um recurso desafiador e instigante e, sobretudo, por ser instrumento motivador para a contação de histórias - prática que ainda tem a grande receptividade entre as crianças. O ato de contar histórias é uma importante estratégia metodológica para socialização, construção da identidade e valores culturais do aluno", reforça. A especialista do IQE destaca ainda que por meio das histórias, a criança pode adquirir uma postura crítico-reflexiva de relevância para sua formação leitora. "As narrativas fazem parte do universo infantil. Crianças bem pequenas já demonstram interesse pelas histórias, sentem medo, imitam personagens, apreciam narrativas curtas que tratam de breves aventuras com animais, situações da vida familiar", disse. De acordo com Maria das Graças, a literatura infantil, por meio da ficção, trata de problemas existenciais típicos da infância como o medo, a rejeição, a perda, a dor, a inveja, entre outros. Esses sentimentos são percebidos pela criança ao ouvir uma história de boa qualidade literária, ou seja, livros que apresentam qualidade nas ilustrações, na produção gráfica, literariedade, tema de interesse à faixa etária, que provoque empatia, emoção, sensibilidade. Portanto, são obras que contribuem para a formação de um leitor questionador, imaginativo e interventivo, levando-o a visualizar de forma mais clara a sua relação com o mundo.