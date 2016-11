16/11/2016 09:00:00 - Cidade



Sem aguapés, poluição ainda preocupa



Este ano, perto da ponte do bairro Primavera, na zona Norte, não há aguapés, mas ambientalistas alertam para a sujeira depositada na água





A presença de aguapés ao longo do rio Poty nesta época do ano é algo esperado pelos teresinenses, mas em 2016 a situação está sendo diferente. Até o momento, na região entre as pontes Wall Ferraz e Ponte da Primavera, a incidência da espécie está baixa, porém, segundo os ambientalistas, a falta dos aguapés nesta região não significa diminuição da poluição no rio. Mesmo sem a presença mas-siva da planta no rio, a situação das águas do rio Poty é preocu-pante. A cor esverdeada levanta a preocupação dos especialistas sobre o índice de dejetos jogados no rio de forma desordenada. O ambientalista Cleonilson Costa explica que na região próximo ao Zoobotânico, zona Leste, e Ponte do Mocambinho, zona Norte, os aguapés já tomam conta do espaço. "Acontece que os aguapés ainda não chegaram até aquela região das pontes que as pessoas costumam passar mais e ver as plantas tomando toda a extensão do Poty. Mas, nesses locais mais periféricos, eles já estão lá e, se não chover, a tendência é aumentar a quantidade", explica. Ele conta que os aguapés e canaranas mostram o grau de poluição, já que as duas plantas sobrevivem de água suja e bancos de areia. "Apenas 18% da capital estão cobertas pelo projeto sanear, que trata o esgoto e não deixa que ele vá ate o rio, todo o restante da cidade despeja no rio toda a sua sujeira. Com essa quantidade de condomínio surgindo, vai tudo direto para as bocas de lobo. Em meu grupo de pesquisa sobre os problemas ambientais, já presenciamos os restaurantes jogando os restos de comida direto nos esgotos, sem contar nas oficinas que nem sempre possuem um sistema de recolhimento de óleo que são retirado dos carros, isso vai tudo direto para o Poty", ressalta. Cleonilson alerta ainda para o prejuízo de pescadores, pois a reprodução dos peixes fica comprometida. "Já são mais de 10 espécies de peixes que desapareceram das nossas águas, entre elas o pintado, matrinxã, mandi e traíra. Além do mais, é importante lembrar que muitos dos peixes que ainda sobrevivem a essas águas estão contaminados. Os índices de metais pesados na carne do peixe são assustadores", pontua o ambientalista. ALERTA MUNDIAL - Ano passado a Organização das Nações Unidas (ONU) faz um alerta, até 2030, 40% dos recursos hídricos do mundo inteiro podem sumir. Hoje mais de 700 milhões de pessoas ainda não têm acesso a água potável. Ao todo, 20% dos aquíferos do mundo são explorados além do limite, o que pode comprometer o abastecimento no futuro. O Brasil, mesmo aparecendo entre os países com baixo risco, a ONU alerta que a prioridade deve ser a gestão da água e o uso sustentável para garantir as reservas no futuro. De acordo com o relatório divulgado em março do ano passado o Brasil é um dos países que mais têm rios fora do curso normal por causa das hidrelétricas, aumentando a degradação e o risco de assoreamento.