Nem bem passaram as eleições municipais de outubro e os partidos e lideranças políticas do Piauí se movimentam visando às eleições de 2018. Alvos principais: Governo do Estado e Câmara Federal, principalmente. PP e PMDB saíram na frente. O PP do senador Ciro Nogueira convidou o ex-prefeito Sílvio Mendes (PSDB) para se filiar ao partido, com a promessa de uma eleição tranquila para deputado federal. Sílvio está afastado da política desde as eleições de 2014.

Ele também foi convidado pelo prefeito Firmino Filho para retornar à Fundação Municipal de Saúde (FMS), que voltaria a concentrar as ações de saúde em Teresina, hoje divididas com a Fundação Hospitalar de Teresina e a Secretaria Municipal de Saúde. Nos planos do PSDB também está uma eventual candidatura de Sílvio a deputado federal daqui a dois anos. Além do ex-prefeito, Ciro conversa com o secretário municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Teresina, Washington Bonfim.

Tanto Sílvio Mendes quanto Washington Bonfim são desejos antigos de Ciro Nogueira. O ex-prefeito de Teresina por pouco não se filiou ao partido em 2013, para sair candidato a governador no ano seguinte. Recuou na última hora e acabou saindo como candidato a vice na chapa encabeçada pelo então governador Zé Filho (PMDB). Perderam no primeiro turno para Wellington Dias (PT). Washington Bonfim ensaiou se transferir do PSDB para o PP no ano passado.

Era visto como uma alternativa para sair como vice na candidatura à reeleição de Firmino Filho (PSDB). O PMDB ganhou a vaga de vice e ele acabou ficando onde estava. No PMDB, a situação é mais complicada. Dividido entre ir para o Governo do Estado e continuar numa oposição tímida, o partido alimenta o sonho de lançar candidatura própria para governador em 2018, aproveitando o fato de estar no comando do Palácio do Planalto, em Brasília, com o presidente Michel Temer.

O vice-presidente do partido no Piauí, ex-ministro João Henrique Sousa, já anunciou que iniciará em janeiro uma série de viagens ao interior do estado para mobilizar os prefeitos e lideranças do partido em torno da candidatura. O PMDB elegeu 21 prefeitos em outubro. É a quinta força política do estado em número de prefeitos eleitos. João Henrique é um dos poucos dentro do PMDB que refuta a ideia de o partido ocupar cargos no Governo do Estado. Entende que, se isso ocorrer, estará praticamente inviabilizada a ideia de candidatura própria a governador.

O partido exigiu três pastas ao governador Wellington Dias - as secretarias de Saúde e de Justiça e a Superintendência de Desenvolvimento Rural. O governo ofereceu a Secretaria de Transportes e o DER-PI (Departamento de Estradas e Rodagem no Piauí). A conversa parou por aí.