O senador Elmano Férrer, há quase uma década no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), se prepara para migrar para o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), legenda do presidente da República, Michel Temer e que possui atualmente o maior número de senadores no Congresso Nacional. Para falar sobre sua saída, Elmano recebeu o Diário do Povo essa semana, em sua casa em Teresina, pouco antes de retornar à Brasília. Na ocasião, o senador demonstrou "ressentimento" com o PTB nacional pela falta de apoio aos seus projetos políticos e da legenda no estado e relevou que sua migração para o PMDB já deveria ter acontecido há um ano. O senador negou que sua filiação ao PMDB trará problemas no relacionamento com o governador Wellington Dias (PT), com quem o partido desistiu, recentemente, de um acordo para ocupar cargos no governo petista. Questionado sobre o que acha do ex-ministro e atual vice-presidente do PMDB no Piauí, João Henrique Sousa, se colocar como possível candidato a governador do Piauí em 2018, Elmano se manifestou completamente contrário a qualquer discussão envolvendo as próximas eleições. O senador admitiu ainda ser favorável ao ajuste fiscal, à reforma do ensino médio e à reforma da previdência defendidos pelo governo Temer. Ele afirmou que medidas antipopulares são necessárias para conter a crise econômica brasileira.