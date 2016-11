16/11/2016 09:00:00 - Polícia



Bando de assalto milionário atuava em pelo menos 6 estados

Entrada da sede da fazenda que sofreu tentativa de assalto em Uruçuí, ao Sul do Piauí. Cinco ja foram presos





A quadrilha, que tentou realizar um roubo milionário em uma fazenda de grande porte localizada a 110 km de Uruçuí, Sul do Piauí, atuava em pelo menos seis estados, dentre eles Piauí, Maranhão, Tocantins, Bahia, Goiás e Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, o bando agia sempre com um expressivo número de integrantes e com grande violência. "É uma quadrilha muito violenta que age sempre nas fazendas, por ser mais distante da cidade e sem uma boa estrutura de segurança, roubando insumos e equipamentos, sempre com um grande número de integrantes e fazendo reféns. É um bando interestadual e no Piauí, somente nesse último ano, já soma um prejuízo total de quase R$ 10 milhões, somente dos roubos", explicou o Major Nelson Feitosa, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar. Dos 16 homens que participaram da ação na fazenda, na noite do último sábado (12), a polícia já conseguiu prender cinco e um sexto acabou morrendo depois de ser baleado em um confronto com os militares. "Estamos em diligência desde o dia da ocorrência e ainda no final do domingo (13) um veio a óbito, depois de ser baleado em confronto com a polícia. Já no início da segunda (14) conseguimos prender mais dois e já mais para o final da manhã prendemos mais três. Todos estavam na mata e não ofereceram resistência. Esses que estavam na mata, foram os que não conseguiram fugir com os veículos que davam apoio ao bando. Acreditamos que não tem mais nenhum na mata, mas seguiremos em diligências", disse. ENTENDA O CASO- Uma quadrilha rendeu funcionários de uma fazenda de grande porte com a intenção de realizar um roubo milionário de insumos e equipamentos usados na fazenda, mas foi abortada pela Polícia Militar. Houve troca de tiros. Ao chegar ao local, os policiais conseguiram encontrar os suspeitos fazendo o carregamento dos produtos agrícolas num caminhão. Os valores destes produtos giram em torno de R$ 3,5 milhões. Após a intensa troca de tiros com a polícia, o caminhão onde estavam os materiais foi abandonado assim como armas, munições e outros objetos. Os bandidos empreenderam fuga pela mata em camionetes. (Com informações G1 Piauí)