A Orquestra Sinfônica de Teresina (OST) abre a temporada de concertos natalinos no dia 6 de dezembro, com a tradicional apresentação no Palácio de Karnak, sede do Governo do Estado. Este ano, o tema da festa será "Natal Nordestino", com um repertório baseado nas manifestações populares do Nordeste.

"Todo Natal adotamos as tradicionais canções natalinas, e neste, não será diferente. Mas também iremos incrementar com um repertório baseado em manifestações populares nordestinas, trazendo ao teresinen-se um "Natal Nordestino"", comenta o maestro da Orquestra Aurélio Melo.

As apresentações natalinas seguirão durante todo o mês na capital. Na programação, ainda não foi fechado concertos em igrejas, pois o grupo pensa em fazer uma única apresentação em local público. O último concerto, que fechará a programação, acontecerá no dia 25 de dezembro, no Parque da Cidadania.

Último Projeto - Este ano, o último projeto da OST teve início ontem, dia 16, e segue até amanhã, dia 18, no Palácio da Música. É a II Semana Sinfônica, que começa às 19h30 e desta vez, contará com a presença da violonista ucraniana Tatjana Cherepashchuk, que está trabalhando com a OST neste mês de novembro.

Cherepashchuk ficará integrada a OST durante todo este mês, trazendo seus conhecimentos de música erudita para compartilhar com os músicos locais. Enquanto isso, aprenderá sobre os ritmos brasileiros e a música popular nordestina, parte importante do repertório de nossa orquestra e objeto de interesse dos músicos europeus.

A Orquestra Sinfônica de Teresina inicia seu quadro de apresentações e projetos no começo do ano. A agenda de concertos inclui, além das apresentações regulares da OST (como o projeto Sinfonia nos Bairros, ensaios abertos e participações nos Concertos Matinais), apresentações temáticas nas festas juninas, aniversário de Teresina, dia das crianças e Natal.